Emilio Lozoya denuncia a Salinas, Calderón y Peña Nieto

E l ex director de Pemex, Emilio Lozoya, denunció formalmente ante la Fiscalía General de la República (FGR) a los ex presidentes Enrique Peña Nieto, Felipe Calderón y Carlos Salinas de Gortari, entre otros ex funcionarios, por su participación en actos de corrupción.

En la denuncia de 60 cuartillas que presentó el pasado 11 de agosto ante la FGR, Lozoya señala también a Ricardo Anaya, Luis Videgaray, José Antonio González Anaya, Carlos Treviño, Salvador Vega Casillas, Ernesto Cordero, Osiris Hernández, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, Francisco Domínguez, David Penchyna y Rafael Caraveo (quien aparece en el video difundido en días pasados recibiendo dinero), entre otros.

Lozoya acusó que su oficina de Pemex fue una de las sedes donde panistas supuestamente lo extorsionaban para que aprobaran reformas estructurales influenciadas por Odebrecht y otras empresas extranjeras.

El ex director de Pemex aseguró que no se trató de una negociación, sino de extorsión ejecutada por García Cabeza de Vaca, Domínguez Servién, Vega Casillas y otros.

Señaló que los blanquiazules, exigían hasta 50 millones de dólares por su voto.

“Estas extorsiones se verificaron en mi oficina ubicada en Marina Nacional 329, colonia Verónica Anzures, alcaldía Miguel Hidalgo CDMX, pues, a solicitud de Luis Videgaray Caso, de quien yo recibía instrucciones, recibí en diversas ocasiones a los legisladores de oposición cuyas exigencias ascendían, en un primer momento, hasta 50 millones de dólares para dar su voto a favor de la reforma energética.

“Ellos tenían diferentes proyectos políticos en diversos estados de la República, como Tamaulipas, Campeche y Querétaro, y usaban eso como excusa para pedir constantemente más y más dinero”, denunció el ex director de Pemex.

Lozoya aseguró que los legisladores tenían actitud agresiva y amenazaban con boicotear la reforma energética si no recibían sus sobornos.

Lozoya señaló que, en 2014, Videgaray le ordenó entregar seis millones 800 mil pesos a Ricardo Anaya, pues ya había negociado el apoyo para ser gobernador.

En agosto del 2014 el señor Norberto Gallardo, quien es miembro del Estado Mayor Presidencial y fungía como mi jefe de escoltas y a quien me comprometo a presentar para que sea entrevistado, entregó el apoyo a un enlace designado por Anaya en las instalaciones de la Cámara de Diputados”, indica.

Por su parte, tanto la FGR como la defensa de Emilio Lozoya se deslindaron de la filtración del documento-

Por la noche, se desmarcaron de las acusaciones Ricardo Anaya, Felipe Calderón, José Antonio González Anaya y Francisco Javier García Cabeza de Vaca, entre otros, e incluso advirtieron que tomarán medidas legales en tribunales.

Por Diana Martínez

eadp