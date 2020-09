No debió hacerse este acto en Matamoros, estamos en plena pandemia: López Obrador

En un breve mensaje, el presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que no debe organizarse el evento de entrega de obras de mejoramiento urbano en Matamoros por la pandemia de COVID-19.

“La verdad es que me siento apenado, muy apenado, porque no debió hacerte este acto, estamos en plena pandemia todavía, tenemos que cuidarnos todos, de modo que no voy a tardar mucho porque quiero que guarden sana distancia, y que se vaya retirando, se los digo con mucho respeto, tenemos que cuidarnos, la salud es primero”, indicó.

En el Módulo Deportivo de la colonia Solidaridad, el mandatario federal dio un discurso de 7 minutos en el que pidió mantener las medidas sanitarias para evitar la propagación del COVID–19.

“Yo sé que hay mucha pasión, muchos deseos de participar, pero tenemos todo el tiempo por delante, y nos vamos a seguir encontrando, por eso nada más quiero resumir que me da mucho gusto que aquí en Matamoros se estén inaugurando 45 obras de mejoramiento Urbano en Matamoros, con 1,214 viviendas para la gente humilde, para la gente pobre, aquí en Matamoros se invirtieron 482 millones de pesos en estas obras”, señaló.

"Guarden distancia, tenemos que seguirnos cuidando, ya me voy, pero voy a regresar pronto con ustedes, quiero estar allá con ustedes, abrazarles, tomarme fotos porque les quiero de verdad, le tengo un profundo amor al pueblo de México, pero no lo podemos hacer todavía, no podemos estar juntos, tenemos que guardar distancia porque tenemos que cuidar nuestra salud. Un abrazo virtual, un abrazo como si no lo estuviésemos dando así cariñoso", indicó.

Por: Paris Alejandro Salazar

