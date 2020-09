Juicio a expresidentes de México: Redes Sociales se organizan para juntar firmas

En esta emisión del programa Sociedad Horizontal, Armando Ríos Piter, junto Pedro Sáez y María Eugenia Moreno, conversaron sobre los juicios a expresidentes, la renuncia del periodista Carlos Loret de Mola de W Radio, rebasado de la cifra de 60 mil muertos en México por Covid–19, el segundo informe de Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador y el #27DeOctubre que se hizo tendencia, anunciando el fin del mundo.

Juicio a expresidentes

Luego de que varios expresidentes han sido acusados en muchos actos ilícitos durante su mandato, Maru Moreno explicó que el presidente López Obrador aplaudió la iniciativa de Morena y el Partido del Trabajo (PT) para comenzar el proceso para que se realice la consulta para enjuiciar a expresidentes, misma que esta petición la pueden realizar los ciudadanos o los legisladores, la cual, esta petición se puede hacer del 1 al 15 de septiembre para llevar a cabo el registro.

Sáez señaló que la discusión en redes sociales fue alta bajo el #expresidentes que llamó la atención de los amloistas en redes sociales, mientras que la conversación giró entorno a la iniciativa, misma que fue muy potente, mismo que tiene que ver con que el actual mandatario de México no estará en la boleta. Nuestro gobierno nos falta así al respeto



Nos venden cárcel a expresidentes, no debido proceso



Lo hacen como kermés de primaria



Ponen fotos por si no los conocemos



Quieren nuestras firmas en su circo barato



La ley se aplica, no se consulta



México rebasa los 60 mil decesos por Covid-19

Nuevamente, Maru Moreno explicó que esta semana el país rebasó los 60 mil muertos por Covid-19 y 572 mil contagiados por la misma enfermedad. Por ello, López Obrador criticó a sus adversarios y a los medios de comunicación por escandalizar respecto al número de muertos y minimizó las críticas de la OMS hacia México por no realizar las pruebas suficientes.

Asimismo, el presidente de México ha anunciado su segundo informe de gobierno que dará el próximo 1 de septiembre en Palacio Nacional, donde rendirá cuentas sobre lo sucedido en su segundo año de gobierno.

#27DeAgosto, el Fin del Mundo

En las redes circuló un hashtag 27 de agosto relativo a una cuenta de TIC TOC que mencionaba que sería el fin del mundo.

Escucha la entrevista completa aquí:

