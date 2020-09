Consejo del INE aprobará ruta para encuesta de Morena

El Consejo General del INE aprobará, el próximo 31 de agosto, la ruta para para levantar la encuesta que aplicará para elegir a la nueva dirigencia de Morena, informó Patricio Ballados, director de Prerrogativas y Partidos Políticos del instituto.

Precisó que, aun cuando el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) facultó al INE para tomar todas las determinaciones sobre este ejercicio estadístico, habrá diálogo con la dirigencia actual del partido encabezada por Alfonso Ramírez Cuéllar.

“Tiene que haber un diálogo con el partido, pero habrá una asignación de actividades solo en las áreas del INE. La ley lo que dice es que cuando se trata de elecciones internas de partidos, la Dirección de Prerrogativas y Partidos Políticos del INE se encarga y las distintas áreas del instituto contribuyen”, explicó.

Consejeros orientarán en metodología

La integración del grupo de expertos que orientará al instituto en la metodología para levantar la encuesta, dijo, será definido por los consejeros electorales.

Rechazó pronunciarse sobre la dificultad de realizar, por primera vez, una encuesta para seleccionar al dirigente de un partido.

“Es algo sobre lo que no me voy a pronunciar, porque es lo que el tribunal señaló, lo que nos ordenó. El INE no tiene posición porque es un mandato”, concluyó.

Por: Nayeli Cortés

