INE descontará costo de encuesta a prerrogativas de Morena: TEPJF

El INE descontará de las prerrogativas de Morena el costo de la encuesta para elegir a su dirigente, de acuerdo con la sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

“Los gastos generados se deducirán de las prerrogativas del partido”, puntualiza la sentencia.

Esto quiere decir que dicho costo (aún no definido) no será acordado con el partido y que el instituto lo fijará, según sus requerimientos. Te puede interesar Delgado buscará dirigencia de Morena, pero no dejará coordinación de diputados

La sentencia también precisa que el INE tendrá 10 días para emitir un cronograma y lineamientos de las actividades para levantar el ejercicio estadístico.

Al instituto también le corresponderá formular el mecanismo, requisitos y preguntas de la encuesta “para lo cual deberá formar un grupo de expertos”.

Campaña para simpatizantes de Morena

Además, deberá emprender un campaña para llamar a la participación de todos los simpatizantes de Morena que se autoadscriban como tales.

Al instituto también le corresponderá formular el mecanismo, requisitos y preguntas de la encuesta. Foto: Cuartoscuro

A su cargo estará el registro de aspirantes a presidente y secretario general de Morena (habrá medición por separado, no es fórmula), así como la declaratoria de las personas que, según la encuesta, resulten ganadoras y las inscribirá en los registros correspondientes.

“El INE queda en completa libertad para determinar el modelo a través del cual se pueda realizar la encuesta referida”, puntualiza la sentencia.

Te puede interesar Habrá cooperación con el INE para la elección abierta de Morena: Ramírez Cuellar

Por Nayeli Cortés

kyog