INE debe decidir si hay elecciones, no el gobierno no nos corresponde: AMLO

Culiacán. El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que su gobierno no intervendrá en la decisión de cancelar o no las elecciones este año en Hidalgo y Coahuila.

Desde La Mañanera en Sinaloa, el mandatario recordó que a su administración no le corresponde legalmente esa decisión.

“Tiene que resolverlo el INE, no el Ejecutivo, no la Secretaría de Gobernación. No nos corresponde”, dijo el mandatario.

“Queremos que de verdad haya autonomía en este instituto encargado de organizar las elecciones que sean independientes”, agregó López Obrador que indicó que antes desde Gobernación se daban órdenes, pero ya no.

Acompañado del gobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz y del gabinete de seguridad, el presidente agregó que el INE ya conoce los protocolos emitidos por la Secretaría de Salud y a partir de eso a los consejeros del INE les tocará decidir el futuro de las elecciones.

Este año se tiene que renovar las alcaldías de estos dos estados del país.

Por Redacción Digital El Heraldo de México | Paris Salazar – Enviado y Francisco Nieto

