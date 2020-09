“Hecho histórico”, AMLO celebra eliminación del fuero al presidente: EN VIVO

El mandatario Andrés Manuel López Obrador celebró la aprobación para que se quite el fuero al presidente y pueda ser juzgado como cualquier otro ciudadano por cualquier delito.

Desde La Mañanera calificó la acción de un “hecho histórico“, aunque recordó que aún falta que continúe el proceso en el Senado, luego de que recibiera luz verde en la Cámara de Diputados.

“Es un hecho histórico que se apruebe el quitar este fuero al presidente, ojalá y se siga el mismo ejemplo y se pueda aplicar esto a otros servidores públicos, representantes populares para que estemos en igualdad de circunstancia y actuemos como buenos ciudadanos, además de buenas autoridad”, indicó.

En la iniciativa aprobada, el presidente en funciones puede ser juzgado por corrupción, delitos electorales y por cualquier delito.

“Quitar un fuero que existe desde 1857, algo que quedó establecido en la constitución de 1857 y se mantuvo en la constitución de 1917 aún vigente, y ahora se decidió quitar al presidente de la república, está fuera iniciativa que enviamos al congreso fue uno de los compromisos que hicimos a lo largo de mucho tiempo de lucha desde la oposición y nos comprometimos que al llegar al gobierno se iba a terminar con el fuero presidencial”, expuso.

López Obrador consideró que será aprobada la reforma constitucional una vez que sea turnada a la Cámara de Senadores, y explicó que después pasará a los congresos locales donde se requiere la aprobación de dos terceras partes.

Celebra decisión del tribunal electoral

López Obrador destacó la decisión del Tribunal Electoral que indicó que su conferencia matutina no es propaganda por lo que no interfiere en los procesos electorales de este año. Te puede interesar AMLO aplaude que Tribunal Electoral no "censure" la mañanera por elecciones

El presidente recordó que fue una queja de los partidos de oposición y pese a que el INE les dio la razón, el tribunal no aceptó la postura.

“De acuerdo al Tribunal Electoral estas conferencias, estos diálogos circulares sin censura y absoluta libertad no interfieren con procesos electorales”, indicó el presidente.

