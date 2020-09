Viven en la calle del presidente

Abandono y marginación, con ello se vive en las calles de Andrés Manuel López Obrador. En el Estado de México son dos vialidades bautizadas con el nombre del Presidente, se ubican en las zonas más rezagadas de Chimalhuacán y Los Reyes La Paz. A la mayoría de sus cuadras las hermanan la falta de luz, agua, seguridad y los caminos de tierra maltrechos por los deslaves de las lluvias.

De estos cerros tupidos de viviendas irregulares en el oriente del Valle de México, el Palacio Nacional se ubica a 25 kilómetros de distancia, aunque para subir a ellos se necesitan más de tres horas en transporte público y seguir a pie por la calle del Presidente, pues muchos autobuses no llegan hasta este punto.

No hay patrullas en la zona. En San Vicente Chicoloapan, Chimalhuacán, Lourdes y sus cuatro hijas caminan sobre una pendiente de tierra y piedras mientras cargan su despensa bajo el sol. PASO A PASITO. El camino de comercios y mercados queda destruido cuando llueve, señalan habitantes del lugar. Foto: Leslie Pérez

Ella supo que la avenida se llama así este año, cuando fue a comprar un mueble a crédito y el vendedor le dijo que su casa estaba ahí. La avenida se ubica en el bastión de Antorcha Campesina, grupo político del PRI y quien acusa al Presidente de una persecución política. Sin embargo, la vecina señala que las pipas de agua, la luz y apoyos alimenticios sólo se los dan a los agremiados de esa asociación o pagan altas cuotas para recibirlos. Ella se declara apartidista.

“Así como le cambiaron de nombre, le deben de poner un poco más de empeño para arreglarla. Cada lluvia que pasa nos tira el camino. Ojalá se diera la oportunidad de ver lo que él puede hacer”, apuntó la vecina quien detalló que cruzar la avenida le toma 30 minutos y debe hacerlo con cuidado para no caerse.

Roberto Buendía afirma que votó por AMLO, pero lo más cercano que conoce de él es la avenida. Él tenía un mototaxi, pero lo perdió en esta pandemia, ahora vive en una casita de lámina que improvisó, a un costado de la pendiente de tierra para cuidar algunos lotes que están en el lugar.

“Dijo que iba a ser el cambio. Yo siento que ahorita me está olvidando, llevo tres días sin comer y otros con puros frijoles. Si no fuera por los vecinos, ya me hubiera muerto de hambre”, lamenta el señor, quien recibe 50 pesos diarios como velador de terrenos baldíos. UNA SEÑAL PEQUEÑA. Los vecinos tuvieron que improvisar carteles para precisar el nombre de la calle. Foto: Leslie Pérez

La advertencia pasó desapercibida en la siguiente avenida Andrés Manuel López Obrador. Está a dos kilómetros de la anterior, pero ésta se ubica en el municipio de Los Reyes La Paz. Hace un año, Morena arrebató el poder al PRI y desde entonces algunas calles y avenidas cambiaron de nombre.

La población sabe que ahora la avenida se llama AMLO y afirman que esto surgió de la presidencia municipal, como un homenaje cuando acudió a esa zona en campaña y les prometió mejorar la calidad de vida. Te puede interesar Cierran mil 700 negocios en Puebla a raíz de la pandemia; se perdieron 12 mil empleos

En un puesto de verduras atizado por la tierra del camino que alzan motonetas y colectivos, Angélica Reyes considera que dos años después de su visita, el Presidente no le ha ayudado en nada, la delincuencia va en aumento y el coronavirus dejó peores daños.

“Cambia el nombre, pero no nos ayudan en nada; estamos todos abandonados, nos hacen falta muchas cosas. Yo tengo nueve años aquí viviendo, y desde entonces no tenemos agua, no tenemos luz, no tenemos drenaje, no tenemos nada de eso”, lamentó.

Por José Ríos

