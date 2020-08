Francisco Domínguez fija postura en caso Lozoya; califica acusaciones como calumnias

Querétaro. En la “mañanera“, el gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez, fijó su postura respecto al video donde aparece un ex colaborador recibiendo maletas de dinero para sobornar a ex legisladores del PAN y dijo que los dichos del ex director de Pemex, Emilio Lozoya, no valen nada.

Junto al presidente Andrés Manuel López Obrador, el mandatario queretano negó que esté involucrado en un acto de soborno y adelantó que dará la cara para defenderse de esta “calumnia“.

“Siempre he dado la cara y hoy no será excepción más cuando se trata de calumnias de (Lozoya)”, dijo.

Agregó que lo atacan porque es un gobernador de oposición bien calificado y aseguró que nadie puede comprar lo que ya tiene, como fue su voto a favor de la reforma energética.

“(Los dichos de Lozoya) son una infamia por muchas razones. Nadie puede comprar lo que ya tiene. Apoye la reforma energética y la presenté a nombre mi partido”, dijo y luego agregó que la apoyó porque era una iniciativa en beneficio para México. Te puede interesar AMLO destaca trabajo en seguridad de Francisco Domínguez en Querétaro: EN VIVO

Recibió amenazas de muerte

Incluso, aseguró que recibió amenazas de muerte por promover está reforma y más cuando apoyó quitar asientos del sindicato petrolero en el Consejo de Administración de Pemex.

En ese sentido, agregó el gobernador Domínguez, que no era necesario “comprar” su voto, además de que aseguró que él no vive de la política.

El gobernador Francisco Domínguez concluyó su participación afirmando que seguirá trabajando y que está sería la única ocasión que hablaría en público de este tema.

“No se puede creer en la palabra de un delincuente confeso”, remató.

En el momento de las preguntas, el presidente López Obrador salió a la defensa del gobernador, pidió que por urbanidad no hubiera cuestionamientos.

El mandatario local decir no responder a la pregunta si pedirá licencia a su cargo para defenderse en tribunales.

Escucha la segunda temporada del DiccionAMLO:

Por Francisco Nieto | Enviado y Paris Salazar

gzm