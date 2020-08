COVID-19 ataca a 21 integrantes de una familia

Los 20 integrantes de la familia Palacios —que habitan una vivienda de tres niveles a medio construir en Azcapotzalco—, no se resignan ante la tragedia que enfrentan a causa del COVID-19, que recientemente cobró la vida de Mamá Lola, una mujer octogenaria, “alegre y muy feliz”, como se le recuerda.

La matriarca no pudo resistir y falleció en el Hospital de Pemex después de siete días de haber luchado contra esta enfermedad.

Ana Cecilia, la nieta más cercana a Mamá Lola recuerda que había prometido cuidarla el tiempo que estuviera en el hospital: “Ella me decía que no quería estar ahí porque le daba miedo, desgraciadamente no pude sacarla con vida y me arrepiento”.

La familia sólo sale a realizar compras de la despensa básica y medicinas. Foto: Especial

En medio del luto, los integrantes de la familia se sometieron a la prueba para la detección de COVID-19, todos dieron positivos y aunque algunos perdieron el sentido del gusto, tuvieron fiebre, dolor de cuerpo y problemas para respirar, no fue necesario hospitalizarlos.

Aún cuando logren superar las secuelas de esta enfermedad —que hasta hoy ha cobrado en México la vida de casi 50 mil personas—, las huellas y el golpe anímico que el coronavirus ha dejado entre sus integrantes, sometidos desde mayo a una cuarentena y a periódicas pruebas, será difícil de borrar.

Memo el más pequeño de la numerosa familia, fue el primero en dar positivo a coronavirus y algunos, intuyeron que él había contagiado a la matriarca.

Lo cierto es que no existen indicios de cómo ella fue contagiada. Y el riesgo aún es latente, porque existen otros miembros de la tercera edad, como don José, quien fue su esposo por más de 60 años. Sus vecinos miran con recelo sus actividades y procuran evitarlos. Foto: Especial

Los Palacios tampoco escaparon de las recriminaciones de los médicos. Ana Cecilia, integrante de la familia, relata que cuando percibieron el agravamiento de los síntomas de su abuela, fue trasladada a un hospital.

En el momento en que ella ingresó, los doctores nos culparon de haber festejado el 10 de mayo, pero nunca lo festejamos, siempre estuvimos solos. Ella falleció un domingo y al día siguiente nos empezaron a hacer las muestras”, exclama.

Con voz entrecortada y la inocencia de sus 4 años cumplidos, frente al altar dedicado a la matriarca —donde destacan las imágenes de la Virgen de Guadalupe, veladoras, cirios, el rostro de un Cristo en yeso, algunos floreros con rosas blancas y la urna color café que contiene las cenizas de la abuela—, el pequeño Memo comenta que inicialmente “ me culpaba; no sé por qué, pero mi mamá me explicó que yo no tenía la culpa, sino que el virus nos atacó y fue el único culpable. A Mamá Lola la extraño mucho y nunca la voy a olvidar”, dice.

El drama familiar ha traspasado los muros de su casa. Incluso, sus vecinos observan con recelo sus actividades y procuran evitar cualquier contacto con ellos.

Nos da tristeza ese trato, no fue algo que nosotros hayamos buscado, la enfermedad llegó a nuestra casa y todavía no sabemos cómo” comentó Ana Cecilia.

Asegura que desde que inició la Jornada nacional de sana distancia se mantuvieron en confinamiento y únicamente salían a realizar compras de la despensa básica.

El drama familiar ha traspasado los muros de su casa. Foto: Especial

Ante la adversidad, la familia ha contado con el apoyo solidario de la fundación “Por un México bonito” que les ayuda a desinfectar su inmueble. Sandra Cuevas, dirigente de la agrupación reitera que es preciso establecer vínculos empáticos entre los vecinos de la zona, con la finalidad de que entiendan que “esta enfermedad nosotros no la pedimos”.

Los integrantes de la familia Palacios enfrentan no sólo la desaparición de “Mamá Lola”, sino la estigmatización social de la que han sido objeto, a causa de un virus que nunca imaginaron y que ha transformado sus vidas para siempre.

Sufren rechazo de vecinos

● Sus vecinos miran con recelo sus actividades y procuran evitarlos.

● La familia sólo sale a realizar compras de la despensa básica y medicinas.

● Los Palacio enfrentan la estigmatización de la sociedad por un virus nuevo. Te puede interesar Número de muertos por Covid-19 en México ESTADO por ESTADO | MAPA

Por Antonio Anisto

eadp

No te pierdas el podcast exclusivo de COVID-19