En vivo conferencia de la SEP sobre regreso a clases | 5 de agosto

La Secretaría de Educación Pública desde el lunes pasado da una conferencia de prensa diaria para disipar cualquier tipo de dudas sobre la nueva normalidad de cómo se va a dar el regreso a clases tras la pandemia por Covid-19.

Es el titular de la SEP, Esteban Moctezuma Barragán quién esté al frente de la conferencia, la cuál se va a llevar a cabo en punto de las 17:00 horas.

Ayer Juan Pablo Arroyo Ortiz, Subsecretario de Educación Media Superior detalló que los alumnos de este nivel educativos en los estados donde aún no inicia el proceso de inscripción o reincripción lo podrán hacer del 25 al 28 de agosto.

Mientras que los alumnos de prepa que aún no acreditan el ciclo escolar anterior, Arroyo Ortiz comentó que estos estudiantes cursan en realidad asignaturas y que en algunas escuelas no permiten la reinscripción de aquellas personas que no acrediten tres o más materias, por tal motivo debido a la pandemia si no se cumple con este requisito, los alumnos por esta ocasión tendrán derecho a seguir sus estudios durante este ciclo escolar.

Por otro lado del 24 de agosto al 12 de octubre se valorará qué alumnos podrán presentar exámenes extraordinarios, en busca que no repitan el año.

Sin embargo existe la posibilidad de que algunos tengan que repetir el año, pero se tendrán consideraciones para que esta mala nota no perjudique su historial académico.

Si los alumnos desean recursar materias o el año completo se buscarán las mejores alternativas durante el próximo ciclo escolar.

