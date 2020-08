En Agenda 2030 “hemos fallado”, pero vamos a hacer un mayor esfuerzo: Romo

El gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha “fallado” al estar “parcialmente comprometido” con el cumplimiento de México de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de la ONU, reconoció el jefe de la Oficina de la Presidencia de la República, Alfonso Romo Garza.

Durante la presentación de la “Estrategia Legislativa” de México para el cumplimiento de la Agenda 2030 de la ONU, la primera que un país adopta en el mundo, el funcionario señaló a nombre del Ejecutivo federal: “sé que hemos fallado, pero vamos a hacer un mayor esfuerzo para que cada día podamos cumplir más los objetivos de esta agenda tan loable”.

Por ello, se comprometió a que todas las dependencias del gobierno federal cumplan las reformas que el Poder Legislativo apruebe en la materia. Sin embargo, llamó a los legisladores a no irse a los "extremos".

“(La Agenda) tiene un objetivo mayor, que es no dejar a nadie atrás. Y me preocupa que a la hora de estar armonizando los diferentes objetivos de la Agenda nos vayamos a los extremos, y un reto es cómo armonizamos el combate a la pobreza con la creación de la riqueza, con el cuidado del medio ambiente, con la salud, pero sin atropellarnos. Entonces, en esta oficina tiene un aliado para que realmente todo el gobierno se comprometa con esta agenda”, dijo este lunes.

La Agenda 2030 de Naciones Unidas tiene el objetivo principal de velar por la protección de las personas, el planeta y la prosperidad universal, y fue adoptada por los Estados miembros de la ONU en 2015, entre ellos por México.

A través de videoconferencia con legisladores y académicos que construyeron la agenda Legislativa, y funcionarios de la ONU, Romo Gaza dijo sobre el Ejecutivo federal.

“Veo a un Legislativo comprometido, veo a un gobierno, a un Ejecutivo parcialmente comprometido, no totalmente comprometido, lo cual es una responsabilidad nuestra. Yo les ofrezco hacer un esfuerzo mayor para que no nada más sean unas dependencias, no, todas las dependencias a que se comprometan a cumplir lo que ustedes legislen”, apuntó.

Presentan Estrategia Legislativa

Por su parte, Miguel Ruiz Cabañas, coocordinador de la Red de Soluciones para el Desarrollo Sostenible y director de la Iniciativa de Objetivos de Desarrollo Sostenible del Tec de Monterrey, presentó a la Cámara de Diputados la Estrategia Legislativa en materia económica, social y ambiental para adecuar las leyes de México con la Agenda 2030.

"Junto con la UNAM y la Agencia de Cooperación Alemana hemos sido capaces de identificar 271 posibles iniciativas legislativas para enmendar o adicionar leyes existentes, o bien para la elaboración de algunas leyes adicionales que resulten necesarias", dijo.

El también exsubsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la cancillería en el gobierno de Enrique Peña Nieto, pidió a los legisladores “mantener su confianza en la comunidad académica y científica del país” sobre las propuestas.

En tanto, la presidenta de la Cámara de Diputados, Laura Rojas Herández, explicó que la Estrategia Legislativa 2030 es la ruta que debe seguir el Congreso para hacer reformas que adecuen el marco legislativo de México a los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible y de sus respectivas metas.

“La estrategia que estamos presentando hoy, como podrán verlo al revisar el documento, nos plantea una extensa y ambiciosa agenda de trabajo. En adelante, será indispensable promover en todas y cada una de las actividades que emanan de este cuerpo legislativo, una visión de Agenda 2030 y de desarrollo sostenible”, dijo la legisladora.

Por Iván E. Saldaña

