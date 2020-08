Lozoya ofrece en bandeja a Videgaray

El ex director de Pemex, Emilio Lozoya, acusó que el ex presidente Enrique Peña Nieto y el ex secretario de Hacienda, Luis Videgaray, le ordenaron la distribución de más de 100 millones de pesos de los sobornos de Odebrecht a la campaña presidencial de 2012, y de pagar 120 millones de pesos a legisladores para que se aprobaran reformas estructurales.

A 13 días de que Lozoya fue vinculado a proceso por los casos Agronitrogenados y Odebrecht, el fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, informó que el ex funcionario presentó una denuncia de hechos, y ya se inició una carpeta de investigación, incluso, Peña Nieto y Videgaray podrían ser citados a declarar, de resultar procedentes los señalamientos.

En el caso de Odebrecht, este individuo está señalando que hubo una serie de sobornos por una cantidad que pasa de 100 millones de pesos, de los cuales fueron utilizados para la campaña 2012 para la Presidencia de la República.

“Y el que después fue Presidente y su secretario de Hacienda, son las personas contras las que este individuo está presentando la denuncia; señala que fueron los que le ordenaron que ese dinero fuera entregado a varios asesores electorales extranjeros que colaboraron y trabajaron para la campaña de estas dos personas”, detalló Gertz Manero.

El fiscal aseguró que Lozoya denunció la compra de votos para la aprobación de reformas estructurales de 2013 y 2014, por los que se pagaron 120 millones de pesos a un diputado y cinco senadores.

El ex titular de Pemex también se refirió a la planta Etileno XXI, un proyecto asignado a Braskem, filial de Odebrecht, y que ocasionó graves pérdidas económicas al gobierno federal, debido a los privilegios en los precios de insumos.

"En todos estos casos, los sistemas que él señala que se usaron, fue que estas dos personas (Peña Nieto y Videgaray), le dieron instrucciones para que entregara 84 millones de pesos a varios legisladores, que son semejantes a los nombres de los anteriores, a un secretario de finanzas de un partido político, y todo esto después, también dieron una cantidad superior a 200 millones de pesos para la reforma estructural", detalló.

