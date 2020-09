En el aparato de justicia de la Cuarta Transformación los objetivos prioritarios son exfuncionarios vinculados a la corrupción; ellos desplazaron a la delincuencia organizada, donde el mayor golpe ha sido la captura de José Antonio Yépez Ortiz, El Marro, líder del Cártel de Santa Rosa de Lima.

A los exservidores públicos de anteriores administraciones se les persigue por el daño que causaron al erario con desvíos millonarios, por uso indebido de recursos o mal desempeño en sus funciones.

Algunos están prófugos, otros, detenidos en Estados Unidos, presos en México o con libertad condicional.

El ex director de Pemex, Emilio Lozoya, denunció a ex funcionarios como Luis Videgaray y a tres ex presidentes: Enrique Peña Nieto, Felipe Calderón y Carlos Salinas, por su presunta participación en casos de corrupción.

Lozoya puso al descubierto cómo operaban legisladores para votar a favor de reformas estructurales y dio a conocer nombres de panistas que en el sexenio anterior recibieron sobornos a cambio de aprobar modificaciones legislativas como la reforma energética.

El 25 de agosto, al ser cuestionado sobre temas de corrupción, el presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó ser verdugo de expresidentes.

“Y en el caso de los expresidentes, para que no me vayan a acusar de vengativo o de verdugo, hay manera, de conformidad con la Constitución, de que se lleve a cabo una consulta y que decidamos entre todos”, señaló.

El titular del Ejecutivo aseguró que existe la oportunidad de desterrar la corrupción.

“Yo creo que no se había presentado en mucho tiempo una oportunidad como ésta, entonces no debemos dejar pasar esta oportunidad y debemos de ir al fondo, y tenemos elementos”, enfatizó.

Por Diana Martínez

lctl