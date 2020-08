¡No es la primera vez! “El Komander” es fan de AMLO y estas FOTOS los comprueban

Alfredo Ríos, mejor conocido como El Komander, compartió este miércoles una fotografía junto al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador; sin embargo, no se trata de la primera vez por lo que podríamos deducir que es fan del mandatario federal.

La primera vez que compartió cuadro junto a López Obrador fue por allá del lejano 2018, para ser más exactos el 10 de diciembre del año en el que AMLO quedó electo. La fotografía surgió en el Facebook del admirado cantante.

El post en la red social cuenta, a la fecha, con 33 mil Me Gusta, 797 comentarios y fue compartida 4.4 mil veces en los perfiles de los seguidores de El Komander.

“Volando con él”, fue el pie de foto que se leía en la publicación de la cuenta de Facebook e Instagram del cantante. Cabe señalar que ambas figuras compartieron el mismo vuelo.

En la imagen se puede apreciar la sonrisa de El Komander y la confianza con la que se tomaron la fotografía, pues los cachetes de ambos personajes están muy cerca. Aquí la imagen:

Todo lo contrario ocurrió en la nueva foto que se viralizó. Y es que debido a la emergencia por Covid-19, El Komander se ubica una SANA DISTANCIA junto a dos niños mientras el Presidente está parado sonriendo.

Al finalizar el evento del Dren Baricumí en Culiacán, el presidente descendió de su camioneta para tomarse una fotografía con el cantante de narcocorridos y sus hijos.

“Vivo por acá y me dio gusto saludarlo. Estamos cerca del área y venía con mis hijos y dije: vamos a saludarlo (al presidente). Y tuve la oportunidad y aquí estamos”, dijo El Komander.

Aquí la imagen.



: Paris Salazar pic.twitter.com/Pp1rjwZlUa— El Heraldo de México (@heraldodemexico) August 5, 2020

