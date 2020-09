Eduardo Ramírez, candidato a presidir el Senado, niega nexos con Manuel Velasco

Con 46 votos a favor, las bancadas de Morena y el PES eligieron a Eduardo Ramírez como su candidato a presidir el Senado a partir del próximo periodo ordinario que arranca el 1 de septiembre.

Luego de la votación abierta donde el legislador chiapaneco resultó victorioso, las dudas entorno a un nexo con el exgobernador de Chiapas han surgido.

Bajo este panorama, Eduardo Ramírez ha aclarado en entrevista con Sergio Sarmiento y Guadalupe Juárez que no tiene ningún vínculo de intereses que tengan que ver con la presidencia del senado y el exgobernador.

Completamente falso, yo tengo una trayectoria propia, no niego que participé en su gobierno y tengo respeto con él, pero en mi carrera en la presidencia es genuina”, aseveró para El Heraldo Radio.

En suma, la conductora de El Heraldo Media Group cuestionó al legislador sobre su relación con Pío López Obrador tras una fotografía en donde aparecen juntos.

Al respecto, Ramírez refrendó su postura con respecto a que su carrera ha sido forjada con el consenso y respaldo de todos los grupos mayoritarios, pues él es un legislador que se conduce con respeto y rectitud.

Fue una foto tomada en la fundación de Morena; fue una foto a plena luz del día, pues siempre me he caracterizado por la interlocución con grupos políticos, mantengo una relación de respeto y amistad con Don Pío y no tengo mayor vela en ese entierro que mi relación de respeto con él”, puntualizó.