¿Dónde está el feminicida de Diana Velázquez?

El 2 de julio de 2017, Diana Velázquez Florencio, una joven de 24 años de edad fue victima de feminicidio, en el municipio mexiquense de Chimalhuacán.

Desde esa fecha, su madre, la señora Lidia Florencio, no ha parado la búsqueda de la verdad y la justicia en el caso de su hija, pues desde el minuto uno del delito cometido contra Diana, el caso estuvo plagado de irregularidades y omisiones por parte de las autoridades, tan graves como el haber registrado al cuerpo como el de un hombre y que el levantamiento del del sitio donde se halló lo realizará una funeraria particular y no los peritos especializados, es decir, el protocolo de feminidicio jamás se siguió, a pesar de la alerta de género activa en el municipio.

El cuerpo fue hallado en el SEMEFO de Nezahualcoyótl, gracias a desesperación de Laura -hermana de Diana-, quien tuvo que reconocer a su compañera de vida en avanzado estado de descomposición.

Te puede interesar Diana fue violada y asesinada, su familia tardó días en hallar su cuerpo; las autoridades decían que era un hombre



Se determinó que había sido violada y su muerte fue a causa del estrangulamiento.

El pasado julio, pese a la pandemia por Covid-19, doña Lidia así como otras madres y padres de víctimas y algunas organizaciones, montaron un plantón en la plancha del Zócalo Capitalino, para exigir justicia en los casos de sus mujeres.

Con años de lucha, doña Lidia y Laura sólo habían conseguido de las autoridades un boletín que ofrecía una recompensa de 300 mil pesos por quien diera información del feminicida, al que se aferraban.







Plantón de familias de víctimas de feminicidio. Fotos: Leslie Pérez

Orden contra el feminicida

En una reunión con la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, el 27 de julio, se notificó que se tenía una orden de aprehensión en contra del presunto feminicida de Diana, este sujeto habría sido detenido en el Estado de México por un delito distinto.

Te puede interesar No fue un suicidio; a Mafer la asesinaron a golpes y después la colgaron del techo con un cinturón



Sin embargo, a pesar de lo comunicado por la Secretaría de Gobernación, la señora Lidia que lleva “3 años caminando” para hacerle justicia a Diana, está llena de dudas y no obtiene ninguna respuesta de las autoridades ni federales ni estatales.

Por Paola Sánchez