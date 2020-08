“Defender al pobre no es ser comunista”, cita AMLO palabras del Papa Francisco

El presidente Andrés Manuel López Obrador citó desde La Mañanera en Culiacán, Sinaloa las palabras del Papa Francisco que habló en un discurso de defender y apoyar a los pobres.

“Defender al pobre no es ser comunista, es el centro del evangelio“, dijo en algún momento el sumo pontífice palabras que recordó el mandatario hoy.



López Obrador indicó que ojalá los conservadores lean esas palabras del representante de la iglesia católica.

El presidente dijo que la visita en el sexenio anterior del Papa Francisco fue muy importantes.

Recomendó una lectura donde el Papa Francisco asegura que ayudar a los pobres no es comunismo.

“Me llamó mucho la atención esto, ojalá y lo lean los conservadores de México: ´Defender al pobre es no ser comunista, es el centro del Evangelio´. Ya tenemos que aceptar que vivimos una etapa nueva, que vamos hacia una transformación, que no se puede estar pensando de la misma forma, no se puede poner vino nuevo en botellas viejas”, indicó.

"A mí me agrada mucho el pensamiento del Papa Francisco, es un papa excepcional, no puedo decirlo de todos, lo expreso con mucho respeto, el Papa Francisco es un dirigente mundial de primer orden", señaló López Obrador.

López Obrador se encuentran en Culiacán, Sinaloa para una gira de trabajo que realiza por entidades de la zona.

Por Redacción Digital El Heraldo de México | Por Paris Alejandro Salazar- Enviado y Francisco Nieto

