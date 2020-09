¿Cuáles son los aspectos que conforman el Informe de Gobierno?

El Informe de Gobierno es un resumen de lo que ha logrado el gobierno en turno en materia de seguridad, salud, economía e infraestructura durante su periodo de gestión política.

Es un documento que detalla los avances, en es te caso del Presidente de México Andrés Manuel López Obrador durante su segundo año de gobierno. El informe comprende varios aspectos, que a continuación te los enlistamos para que lo comprendas mejor.

Seguridad Nacional

En este aspecto se abordarán temas sobre cómo está México en materia de seguridad. Especialmente los golpes que se han dado para combatir a la delincuencia organizada, como la captura del poderoso Cártel de Santa Rosa de Lima, José Antonio Yépez, El Marro; la liberación de Ovidio Guzmán, el hijo de El Chapo; el número de feminicidios de este año, homicidios en general; así como la actuación de la Guardia Nacional en el país.

Según un sondeo realizado por El Universal, el 36,1 % aprueba el combate de López Obrador al crimen organizado, el 57,1 % lo desaprueba, el 5,6 % no se posiciona y el 1,2 % no lo sabe.

En cuanto al combate a la corrupción, el 48,6 %está de acuerdo en cómo el mandatario está combatiendo la corrupción, su principal promesa electoral, mientras que el 44,9 % lo desaprueba, el 5,2 % no se posiciona y el 1,3 % no lo sabe. Un punto importante en este apartado es la extradición del ex director de Pemex Emilio Lozoya. Te puede interesar ¿Qué es el Informe de Gobierno y cuándo se presenta?

Sector Salud

En materia de Salud, se abordará la gestión de la crisis sanitaria ocasionada por el Covid-19, que acumula 568.621 contagios y 61.450 defunciones en el país. También se dará información sobre la utilidad de la reconversión hospitalaria en diversos puntos de México, el presupuesto a sector salud , el la situación de los hospitales públicos y personal médico por la pandemia y los resultados del subsecretario de Salud Hugo López Gatell con su estrategia ante el combate contra el coronavirus.

Otra situación que posiblemente se abordará, será la actuación de los militares con la marcha del Plan DNIII para apoyar a algunos sectores de la población a combatir la pandemia de COVID-19.

Educación

Dentro de este aspecto, se abordará el recorte presupuestal a becas de investigación como las que recibía el Conacyt, así como la estrategia de la SEP para continuar con las clases en casa del Ciclo Escolar 2020-2021, debido a la pandemia por Covid-19.

Relaciones exteriores

El principal punto de este aspecto será la relación que tiene México con otros países para cuestiones diplomáticas, políticas y económicas. Seguramente hablará de su visita a Donald Trump en la Casa Blanca. El 47% de la población está de acuerdo con esa visita, mientras que el 40.5 % lo desaprueba.

Otro de los temas obligados es la situación migratoria en las diferentes fronteras del país.

Economía Nacional

Debido a la pandemia por Covid-19, el mandatario declaró ya su posición en un video difundido el día de ayer, donde dijo que a pesar de que la contingencia sanitaria golpeó la vida y la economía de miles de mexicanos, pero que en esta ocasión, se está protegiendo la economía popular.

Se abordarán temas como la reactivación y recuperación económica pos pandemia del país, empezando por el turismo en la Nueva Normalidad, para seguir con los apoyos de los créditos a la palabra y el apoyo económico a Mipymes afectadas por el confinamiento a raíz del Covid-19.

Otro asunto polémico que se abordará será la construcción del Tren Maya y sus avances de este año.

Sector energético

En este aspecto se abordará el tema de la inversión de recursos para los avances de la construcción de la Refinería Dos Bocas, la situación de Pemex y CFE al día de hoy y el papel de las energías renovables para el Gobierno Federal.

