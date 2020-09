¿Cuál es el futuro de Morena? Rumbo a la dirigencia del partido

Para hablar sobre el futuro en el que se puede elegir a un nuevo dirigente del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), el actual presidente del partido y la secretaria general del CEN, comparten sus puntos de vista sobre la ruta que debería llevar el movimiento izquierdistas y los baches que hay en el camino para llegar a las esperadas encuestas en el que estarán participando los militantes y simpatizantes del mismo.

Alfonso Ramírez Cuéllar, presidente nacional de Morena, señaló que se va a respetar todas las sentencia del tribunal, que se han cumplido a cabalidad, y afirmó que Morena está excluido de todo el proceso de realización de la encuesta para presidencia y la secretaría general

Señaló que INE le dio la facultad para organizar la encuesta y manifestó que colaborará para dar la información que requiera y para garantizar el pago que la sentencia obliga a cubrir por la realización de esos trabajos, ya que se necesita un partido muy fuerte y volver a hacer de marner un partido muy grande ay actuar con mucha responsabilidad.

Afirmó que el estatuto le prohíbe la reelección de los presidentes del partido, por lo que sería un contrasentido que se presente a una reelección.

“Cualquier persona, simpatizante o militante de Morena puede ser presidente de Morena o Secretario general del CEN”, destacó Ramírez Cuéllar.

Facultades de Morena

Por su parte, Yeidckol Polevnsky, Secretaria general del CEN de Morena, señaló que el estatuto establece que el presidente del partido tiene facultades solamente de representar jurídica y políticamente al partido, es decir, no tiene otras facultades y convocar a los congresos.

Agregó que ella no tiene facultades dentro del área de Finanzas, además, señaló que en los comités estatales s podría decir que inclusive los presidentes de los comités estatales firman de manera mancomunada con los secretarios de finanza, asunto que no es su caso, ya que a Polevnsky no le ha gustado manejar los temas administrativos.

