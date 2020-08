Da positivo a Covid-19 presidente de la Comisión de Salud del Senado

El presidente de la Comisión de Salud del Senado de la República, Miguel Ángel Navarro Quintero anunció en sus redes sociales, que dio positivo a Covid-19 y que se encuentra con signos y síntomas leves de la enfermedad, en resguardo domiciliario.

“Les comparto que he sido diagnosticado con Covid-19. Es por ello que con mucha responsabilidad permanezco resguardado en casa desde el primer síntoma, esperando superarla lo más pronto posible; me solidarizo con millones de personas en el mundo, en México y en Nayarit que han padecido esta enfermedad. Agradezco sus muestras de cariño y afecto hacia su servidor que son recíprocas. Les envío un abrazo con gran afecto.”, escribió en su muro de Facebook.

Posterior a esa publicación, y a pesar de su enfermedad, logró colocar un video para agradecer las muestras de apoyo de sus simpatizantes y amigos, además de que confirmó que el diagnóstico lo recibió hace 5 días.

“Estoy actualmente confinado para evitar contaminar a las otras personas, afortunadamente he tenido una evolución satisfactoria y no se han presentado signos y síntomas de alarma, ha sido una buena evolución; yo espero que la mayor en los mexicanos que están actualmente afectados, puedan al igual que su servidor ir sorteando y superando los problemas que trae esta enfermedad”, comunicó Navarro.

Informará sobre desarrollo de la enfermedad

El senador nayarita por Morena, advirtió que mantendrá informará diariamente a la población sobre el desarrollo de la enfermedad que dijo padecer.

Navarro Quintero fue candidato al gobierno de Nayarit en 2017, por el Partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), y en 2018 llegó a la senaduría por ese mismo partido; aunque entre el 2000 y 2006 ya había sido senador por el PRI.

Fue diputado federal de 2006 a 2008 por el PRD y de 1997 al 2000 por el PRI, y actualmente su nombre ha resaltado en las posibles listas de aspirantes a la candidatura al gobierno del estado en las elecciones 2021.

Por Karina Cancino

