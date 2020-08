El exsecretario de Salud en el sexenio del presidente Felipe Calderón, José Ángel Córdova Villalobos, indicó que el crecimiento progresivo de muertes y casos de coronavirus (Covid-19), se debido a los problemas de credibilidad y coordinación con los estados por parte de las autoridades que controlan la epidemia.

En conferencia de prensa desde Palacio Nacional, José Luis Alomía, director de Epidemiología, en el corte a las 19:00 horas de este miércoles 5 de agosto, dio a conocer que en México hay 49 mil 698 fallecidos por Covid-19, mientras que se contabilizan 456 mil 100 casos confirmados. Te puede interesar Siete estados registran FASE de ASCENSO por COVID-19: Ssa

En entrevista con Sergio Sarmiento y Guadalupe Juárez, el exfuncionario federal explicó que en México se desestimó la gravedad del virus, por lo que no se preparó oportunamente para atender los casos posibles en el país. Además destacó que el gobierno no quiso aplicar pruebas para hacer un rastreo del comportamiento de la pandemia.

Indicó que el modelo Centinela que la Secretaría de Salud aplicó para la vigilancia epidemiológica, no era funcional para un virus que era nuevo y se desconocía su comportamiento.

La insistencia a que se hicieran las pruebas fue subestimada y se consideró que no era importante, que se podía hacer con la estrategia centinela, y después se vio que no era realmente la mejor estrategia porque era un virus nuevo, un virus que no conocido, y en esos casos la estrategia centinela, que es muy buena cuando son virus conocidos, cuando son virus desconocidos no funciona.