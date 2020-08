Congreso desahoga agenda “Light” contra Covid-19

Tras cinco meses de iniciada la contingencia por el virus COVID-19, la Comisión Permanente del Congreso le entra de lleno al tema de la emergencia sanitaria, pero con una agenda “light” que desahogará hoy en una sesión presencial.

Más de 10 dictámenes se aprobaron en las tres comisiones de la Permanente, pero únicamente son exhortos y puntos de acuerdo a dependencias federales para que tomen medidas para el apoyo de personas y personal médico.

“ No se entra a fondo en temas polémicos ”

La senadora panista Xóchitl Gálvez aseguró que todos los temas que se discutirán hoy en la permanente son “muy ligth“, como el apoyo a médicos, que se garantice el agua para la población y no cortar suministro de energía eléctrica.

“No se ha entrado de fondo a temas polémicos como el tema de los Médicos cubanos, el ingreso básico universal”, expresó.

La legisladora hidalguense explicó que Morena tiene mayoría en las Cámaras y nunca va a aprobar iniciativas que afecten al presidente o que no hayan sido consultadas al Ejecutivo Federal.

Morena “ impide margen de maniobra ”

Para el coordinador del PRD en el Senado, Miguel Ángel Mancera, la mayoría Morena impide que haya margen de maniobra de los otros grupos parlamentarios para incluir en agenda legislativa temas para apoyar a la población por el COVID-19.

“Tienen mayoría, entonces no hay mucho margen de maniobra. No hay manera”, aseguró el perredista.

También un exhorto a las secretarías de Salud y Hacienda, para construir un laboratorio de nivel de bioseguridad 4 (manejo de virus peligrosos) a fin de fomentar la investigación científica en el país y mejorar la capacidad de respuesta ante futuras emergencias epidemiológicas.

Iniciativa de ingreso para trabajadores

Los legisladores, de igual forma, pedirán a los estados que apoyen a los ciudadanos para que no pierdan sus empleos y que no se frene la cadena de alimentos, así como vigilar que no aumenten los precios en la canasta básica.

Ante esta situación, el coordinador del PAN en el Senado, Mauricio Kuri presiona al Grupo Parlamentario de Morena para que en esta sesión especial del miércoles se instale el grupo de trabajo -ya designado- para conformar una iniciativa que garantice un ingreso básico universal a los trabajadores que han perdido su empleo o se vean afectados por la pandemia. “Es urgente que inicien los trabajos”, sostuvo el panista.

En sesiones anteriores de la Comisión permanente, de manera presencial, la agenda no incluyó temas sobre la emergencia sanitaria.

