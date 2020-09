¿Cómo es un informe de gobierno? Esto dice la gente

Será en punto de las nueve de la mañana, cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador de un mensaje por su Segundo Informe de Gobierno este 1 de septiembre.

De acuerdo con la Constitución, el presidente debe entregar su informe por escrito en la apertura de las Sesiones Ordinarias del Primer Periodo de cada año de ejercicio del congreso.

En el jefe del ejecutivo deberá manifestar el estado general de la administración pública del país, este se estregará a las 17:00 horas.

¿De qué hablará López Obrador?

De acuerdo con el mandatario hasta el momento se siente satisfecho ante la llegada de su segundo informe de gobierno, pese a las adversidades que a enfrentado su gobierno durante este 2020.

Se espera que hable sobre la pandemia de coronavirus, de los programas sociales, educación, de los compromisos que ha cumplido, de la economía y sobre todo del combate a la corrupción.

¿Cómo es el informe según algunas personas?

Para saber qué es lo que la gente piensa qué y cómo es el informe de gobierno, decidimos entrevistar a tres personas diferentes ocupaciones y esto fue lo que nos dijeron.

“Recuerdo que hace unos años este día era un día de asueto en algunos trabajos y en todas las escuelas, además antes en cadena nacional se transmitía y no podías ver otra cosas”. “Era un evento muy aburrido y no se entendía bien sobre lo que hablaban los presidentes”, comentó Gloria María Rosas, empleada de limpieza en un centro comercial.

Por otro lado entrevistamos a Rafael Villegas, empleado de una casa de empeño, quien nos habló sobre su visión de los viejos informes de gobierno.

“En la época del PRI era la fiesta del presidente motivo de celebración, ya que todo era aplaudir y nada de cuestionar. Tras la transición de poder todo cambio con toma de tribunas por parte de la oposición (izquierda) por lo cual hasta el sexenio pasado solo se entregaba por escrito, lo cual me parece correcto”. “Ahora pienso que el presidente actual hará algo similar al PRI, ya que cuenta con mayoría parlamentaria”, comentó Rafael Villegas.

Finalmente Mario Alberto Torres, Ingeniero Industrial comentó que comúnmente no sigue el informe, pues cree que un gran porentaje de el es mentira.

“Realmente pienso que un gran porcentaje de lo que se dice en el informe no es una realidad, me parece que una buena parte de el es una mentira, no creo que sea un ejercicio realista”, comentó Mario Alberto Torres. Te puede interesar Andrés Manuel López Obrador, así fue su Primer Informe de Gobierno

Por Redacción Digital El Heraldo de México

mavr