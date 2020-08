Contagio en Palacio Nacional

Recibí una llamada por la tarde. El doctor Jan se presentó y me explicó que hubo un caso positivo de COVID-19 en las conferencias vespertinas de Palacio Nacional y buscaban a quienes tuvieron contacto con esa persona.

Me hizo varias preguntas. Al final me dijo que me darían seguimiento y pidió que no saliera de casa.

Hasta ese día no había tenido síntomas, excepto una leve molestia en la garganta, que yo pensaba que era por roncar.

Yo había convivido con el compañero que dio positivo, poco, pero en varias ocasiones, porque él solía llevar el control de los reporteros asistentes a las conferencias. Le envié un mensaje de buenos deseos.

Al día siguiente, la Secretaría de Salud hizo público el caso de su colaborador, el primero que se conocía abiertamente en esas conferencias. Varios reporteros dejamos de asistir por ser contactos o por precaución.

El doctor Jan me volvió a llamar para que fuera a hacerme la prueba diagnóstica a un centro de salud de Iztapalapa el martes 28. Tres días después, casi a la medianoche, me informaron el resultado positivo. Ahí empezó la montaña rusa de emociones.

¿Nos podríamos poner peor?, ¿y si contagié a alguien más?”. Luego repasaba en mi mente dónde había estado y con quién tuve contacto, aunque solo salía a comprar alimentos y a las conferencias.

Antes de acostarnos, le conté a Elena. Vivimos juntos y aunque no le hicieron la prueba, el médico asumió que ambos estábamos infectados.

Me angustié porque una semana antes de todo esto había visto a mi mamá. Con cubrebocas y a distancia, pero la visité y es diabética. Ahí también vi a mi hermano mayor.

No sabía si avisar a los dueños del departamento donde vivo. “No creo que pase nada, pero… ¿y si se asustan y nos corren?”. Le daba vueltas al asunto.

A la mañana siguiente, le conté del resultado al doctor Jan. Me tranquilizó al explicarme que era poco probable que nuestro estado de salud empeorara porque ya habían pasado varios días sin que hubiera otros síntomas.

Elena y yo tuvimos que encerrarnos 14 días más. Eso me frustró porque era mi segundo confinamiento. Cuando murió la primera persona por COVID-19, en el INER, estuve cerca de los deudos y me había aislado.

Al final lo acepté y entendí que lo más importante era mi salud y que a pesar de infectarme, fue algo muy leve, una suerte que muchos no tuvieron.

En el momento, le conté solo a mi hermano, a mis compañeros de trabajo y a mis jefes. Elena avisó a su mamá y compañeros. Todos estuvieron pendientes de cómo seguíamos igual que el doctor Jan, que muy amable me escribía diario por WhatsApp para saber cómo seguía.

Recibí el paquete de apoyo COVID de la Ciudad de México y hablábamos al mercado público para comprar lo necesario.

Elena y yo decidimos seguir con el trabajo, seguir con nuestras vidas y sobrellevar el confinamiento hasta que el doctor Jan nos dio de alta el 14 de mayo. Los últimos días estuvimos desesperados por el encierro, pero al final fue algo muy leve, una suerte que muchos no tuvieron. Te puede interesar El caso que inició el confinamiento

Por Gerardo Suárez

eadp

No te pierdas el podcast exclusivo de COVID-19