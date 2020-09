Caso Rébsamen: Mónica García, dueña del colegio, tendrá veredicto final este viernes

El próximo viernes podría darse el veredicto final en torno a la inocencia o culpabilidad por homicidio doloso de Mónica García Villegas, Directora del Colegio Rébsamen donde perdieron la vida 26 personas, entre ellas 19 menores de edad.

Rosendo Gómez, abogado de Mónica García Villegas expuso que se adelantaron las diligencias, ya que hubo un desistimiento de testimonios por parte de la Fiscal de Procesos Alicia Rosas por lo que, aunque es determinación del tribunal de enjuiciamiento, a más tardar el jueves o el viernes se podrían dar los alegatos y el veredicto final.

“De darse así las cosas, se darían en el mismo acto. Cada parte expresa su alegato, se contesta, hay oportunidad de una réplica más, es decir, todos tenemos el uso de la voz dos veces; Después de eso, el Código Nacional de Procedimientos Penales indica que el tribunal tiene que tomar una decisión. Obviamente pueden tomar un descanso, pueden tomar un tiempo que no debe exceder de 24 horas pero francamente con la información que ya está vertida, no encuentro yo duda en que se debe de dar un veredicto de inocencia para la maestra”, aseguró

Francisco Riquelme, abogado de familiares de las víctimas precisó que debido al desahogo de las testimoniales, este martes y miércoles solo faltaría el desahogo de dos peritajes y el jueves por lo que el final del juicio sería en los próximos días.

“Yo creo que los tiempos procesales son independientes a los aniversarios o a las fechas, creo que son dos temas distintos pero pudieran coincidir, tal vez, probablemente”, dijo.

Comentó que solamente hay un ejercicio de acción penal por parte del ministerio público aunque cada una de las partes y representación podrá hacer alguna consideración específica pero eso se verá en la última sesión.

Por lo pronto, en esta audiencia, peritos Especializados encontraron que si había peso excesivo en la remodelación que se hizo en 2013 del Colegio Rébsamen que colapsó con el sismo del 19 de septiembre de 2107.

El abogado de Miss Moni, señaló no obstante que esto no implica que su cliente sea culpable porque se ha demostrado que la “maestra” no es responsable de la construcción de una obra cuando deposita su confianza en un constructor.

“Ellos encontraron las pruebas, al cortar la construcción y poderla ver como un tipo de radiografía; pueden ver cómo está la loza, el aplanado, cómo está el acabado y es cierto que encuentran un peso excesivo, eso es algo que sería incongruente pretender negar por esta defensa pero también lo es que los mismo arquitectos y el ingeniero caen en la conclusión de que estas cosas las realiza un arquitecto y que todo esto lo hace un constructor, no lo hace un particular. Un particular pide una remodelación y el particular espera ver la obra terminada”, expresó.

