Bienes asegurados a Lozoya cubren monto de Agronitrogenados: FGR

Los bienes del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, que la Fiscalía General de la República (FGR) aseguró, cubren el daño calculado por la compra de la planta inservible de Agronitrogenados.

El fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, señaló que el daño causado al Estado mexicano está absolutamente determinado y con los bienes asegurados al exfuncionario se garantiza la reparación del daño.

“El daño tiene que estar establecido con toda precisión… En este caso particular el daño está establecido con toda precisión, los peritajes, las denuncias los elementos de prueba para establecer el daño patrimonial que sufrió el Estado mexicano en una compra que no debía de haber hecho, están establecidos con absoluta precisión, no hay duda alguna.