SonMisFotos: Conoce cómo surge este movimiento

#SonMisFotos

Busquen en Google: "Nunca sin tu conocimiento"

Deberán llenar un formulario y si lo tienen agregado será mucho más fácil encontrarlo.

Una vez que lo hayas llenado y enviado Facebook se contactará contigo de manera inmediata. (1/2)



Créditos: You Are My Sweeatie Boy pic.twitter.com/kbmBiDVle8— ⚠️ ᵍˡᵘᵒⁿ⚠️ (@Mon_Oreki) August 30, 2020