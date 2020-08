Así resolvió AMLO la polémica por el uso de glifosato en el campo de México

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que su gobierno ya tomó una decisión sobre el uso del glifosato en el campo mexicano, el cual causó diferencias al interior entre su gabinete.

En días pasados, se filtó un audio de Víctor Manuel Toledo, titular de la Semarnat, que criticaba incongruencias al interior del gobierno por el uso de glisofato, defendido por el asesor de presidencia, Alfonso Romo.

Ante ello, el presidente respondió hoy que ya se habló del problema y se resolvió, destacando que al interior de su gabinete hay pluralidad y es abierto al diálogo.

“Nosotros decidimos no usar este agroquímico en nada que tenga que ver con el gobierno; por ejemplo, en Sembrando Vida no se usa, no se va a usar y limitarlo sólo a la producción particular”, indicó.

Un agroquímico que se eliminará

“Este agroquímico está considerado dañino en algunos países, se utiliza para la agricultura, sobre todo, para la agricultura de exportación, es muy demandado por los grandes productores, en lo que son cultivos comerciales de exportación”, indicó.

El presidente informó que año con año se va a ir retirando poco a poco el uso del glisofato.

“No podríamos quitarlo así de un golpe, no se podría, se nos caería la producción de alimentos y de productos (…) Lo que se decidió es: el gobierno no lo usa, ninguna dependencia federal, se va a ir reduciendo año con año, en cuatro años se va a eliminar, o sea, va a ser gradual y al mismo tiempo Conacyt abre una investigación para buscar opciones alternativas”, concluyó.

Por Redacción Digital El Heraldo de México

