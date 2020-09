Antonio Attolini denuncia que padrón del INE está INCOMPLETO

Antes de que inicie la contienda para elegir la nueva dirigencia nacional del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Antonio Attolini reveló que se presentará en las oficinas del Instituto Nacional Electoral (INE) debido a que el padrón de Morena está incompleto.

En entrevista con Salvador García Soto, el aspirante a la Secretaría General del partido indicó que la institución electoral está incumpliendo con la orden del Tribunal Electoral, quien dio la indicación de revisar el padrón de militantes.

Detalló que entre los militantes que no aparecen está él, el actual presidente Alfonso Ramírez Cuéllar, los legisladores Mario Delgado y Ricardo Monreal, entre muchos otros que no podrán participar en la elección por medio de una encuesta. Te puede interesar "Otros aspirantes a la dirigencia de Morena no convencen": Citlalli Hernández

Millones de militantes de MORENA no figuramos en el padrón que tiene el INE.



Conferencia de prensa en las oficinas del INE a las 14:30 Horas.



Sígue nuestra transmisión por Facebook Live



En Vivo https://t.co/dHNtvT0l2e#QueNosDejenEntrar pic.twitter.com/93Nv3HfxIt — Antonio Attolini (@AntonioAttolini) September 4, 2020

El 20 de agosto, el Tribunal Electoral Federal emitió una resolución que ordena a Morena renovar su dirigencia y secretaría general mediante una encuesta conducida por el INE.

Durante la conversación el excoordinador Técnico de Vinculación Internacional del IMSS, dijo que aspira al puesto dentro del partido porque cree en la transformación que propone el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Se dijo obradorista, es decir, que integra una visión donde se da apoyo al pueblo. Señaló que no todos las personas que están en el grupo político convergen con estos ideales.

Destacó que no importa quien quede en la presidencia de Morena, él trabajará en conjunto por el proyecto de nación.

