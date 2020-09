¿Por qué UIF aún no investiga los recursos del caso Lozoya?; un análisis en el Chairominuto

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que a Fiscalía General de la República (FGR) aún no le solicita a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) investigar las cuentas bancarias y movimientos de los mencionados en la denuncia que presentó Emilio Lozoya.

Durante la conferencia matutina desde las instalaciones del XI Región Militar, Torreón, Coahuila, el mandatario dijo que tendría que ser el fiscal, Alejandro Gertz Manero, quien haga la solicitud.

"No se ha hecho ninguna solicitud al Ejecutivo, en este caso a la oficina de Investigación Financiera. No tengo yo información de que haya solicitado pruebas sobre manejo de dinero que hace la UIF. No existe, no es el momento del proceso, va a llevar algún tiempo."

Destacó que trabajo que esta realizando el Fiscal General y señaló que será un proceso largo, el cual espera “no tarde mucho”.

“Esperamos, eso sí, que no tarde mucho, que sea justicia pronta y expedita, pero si es un proceso que amerita tiempo, y seguir todo el procedimiento en conformidad de la ley”.

“Seguramente los implicados, que son como 70 personas, van ser llamados a declarar. Se tiene que probar lo que se denuncia, no puede culparse a nadie de pruebas y en su momento la Fiscalía va a informar y va enviar este proceso al Poder Judicial, como corresponde y van ser los jueces los que van a determinar y llevar a cabo lo que corresponda. Está iniciando todavía este proceso, va a continuar”, indicó el mandatario.





Por: Redacción Digital Heraldo Radio

