AMLO recomienda a escuelas privadas y padres de familia llegar a acuerdo en colegiaturas

De momento, el gobierno no intervendrá en la problemática económica que enfrentan las escuelas privadas del país, por lo que recomendó que primero lleguen a un acuerdo los dueños y los padres de familia.

Ya con un acuerdo inicial entre los dueños de los colegios y los padres de familia, el gobierno podría intervenir con propuestas específica que aún está por definirse.

“Sí hay un problema en el caso de las escuelas privadas. En cuanto a cuotas, arreglos de inscripción, lo tienen que ver los padres de familia y los dueños de los colegios particulares.

“Yo soy de la idea de que ni siquiera intervengamos nosotros, sino que sea más un acuerdo entre las partes. Que no pongamos nosotros reglas, limitaciones, porque sí están en una situación muy difícil las escuelas particulares y no es nada más decir: ´bajen las colegiaturas´, hay que ver cómo pueden salir adelante, porque para que una escuela particular saque sus gastos debe tener un número determinado de alumnos y lo que se está manifestando es que está bajando la matricula”, dijo.

En la “mañanera”, el mandatario explicó que luego de que lleguen a ese acuerdo evaluar en qué podría ayudar el gobierno federal, pues se tiene que garantizar, primero la educación pública gratuita y calidad, pero sin “abandonar” la educación privada.

Por Francisco Nieto

