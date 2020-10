AMLO no descarta que España ofrezca una disculpa a México por la conquista

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no descarta que el gobierno de España reconsidere su postura y ofrezca una disculpa pública a los pueblos originarios por los agravios en la Conquista de México.

“No descartamos de que haya de parte del gobierno español, de la monarquía, un cambio de actitud y que con humildad de se ofrezca una disculpa, un perdón, pensando en dejar atrás esa confrontación, y hermanarnos, y ver hacia adelante, pensar en la reconciliación, pero considero que no es en vano el que esto se pueda llevar a cabo lo mismo”, afirmó.

En conferencia matutina, el mandatario federal señaló que no habrá confrontación en caso de que España no ofrezca la disculpa pública, y adelantó que el gobierno de México si ofrecerá una disculpa a los pueblos originarios.

“Si esto no sucediera no tendríamos nosotros motivo para la confrontación, el cuestionamiento, de todas formas nosotros vamos a ofrecer disculpas, el Estado mexicano, porque las comunidades originarias no sólo padecieron de la Conquista, ya en el México independiente también hubo acciones represivas, de exterminio, actos de injusticia para despojarlos de sus tierras, de sus aguas”, explicó.

Disculpa de la Iglesia

“Lo mismo en el caso de la solicitud que hemos hecho al Papa Francisco, ya la Iglesia Católica ha reivindicado a los pueblos originarios, lo hizo en Bolivia, estamos pidiendo que se pronuncien en el caso de México, y consideramos que el año próximo puede ser el momento, el tiempo oportuno, no queremos el debate acerca si excomulgó o no al cura (Miguel) Hidalgo, es un hecho de que fue juzgado, y es para nosotros el padre de nuestra patria, sería un gesto de mucha sensibilidad el que se hiciera una referencia, y un reconocimiento tanto al cura Hidalgo como al cura (José María) Morelos”, detalló.

“No va a ser nada obligado, todo tiene que ser voluntario, y yo estoy seguro que muchos pueblos y muchos gobiernos del mundo van a participar con nosotros”, agregó López Obrador.

