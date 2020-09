AMLO insiste en que es mejor decidir entre todos si se enjuicia a expresidentes

Coahuila. En el caso del enjuiciamento a los ex presidentes, el mandatario Andrés Manuel López Obrador consideró que sea un tema que debe ser resuelto a través de una consulta ciudadana, pues ese ejercicio es parte de la democracia participativa.

En la “mañanera“, explicó que a diferencia de otras administraciones se avanza en la democracia participativa, para que sea el pueblo el que mandé en temas trascendentes como es el enjuiciamento de los ex presidentes.

“Es mejor decidirlo entre todos… y no decidirlo yo para que no se piense que es venganza. No es mi fuerte la venganza. Es mejor decidirlo entre todo para que no sea yo el verdugo“, dijo.

En ese sentido, consideró que si ya existe un instrumento legal como la consulta ciudadana, debe usarse.

Quién lo va decidir, agregó el mandatario, la gente que irá a emitir su opinión, luego Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) decidirá si es legal y de avalarla el Instituto Nacional Electoral (INE) organiza la consulta.

Se puede iniciar el trámite de tres maneras: con la petición de un millón 500 mil firmas, con una tercera parte del Congreso y con la petición del Presidente de la República.

Recordó que en su caso votaría en contra del enjuicio a los ex presidentes, porque es partidario del punto final y de mirar mejor hacía adelante.

Paris Salazar | Enviado y Francisco Nieto

