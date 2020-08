AMLO eliminará fideicomisos; Sergio Mayer explica qué pasará con recursos para el cine

El presidente Andrés Manuel López Obrador ordenó a través de un decreto la extinción de los fideicomisos públicos, por lo que los recursos para varias áreas como es el cine y la tecnología estarían en peligro de desaparecer.

Al respecto, Sergio Mayer, presidente de la Comisión de Cultura y Cinematrografía de la Cámara de Diputados, recordó que cuando se planteó esta posibilidad en mayo, se realizó una reunión entre cineastas, como Guillermo del Toro y Alejandro González y el presidente Junta de Coordinación Política en la Cámara de Diputados (Jucopo), Mario Delgado, así como integrantes de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

Puntualizó que en ese momento se había expuesto la importancia de esta industria, por lo que se llegó al acuerdo de no solo mantener este recurso, sino aumentarlo.

Ante la posible desaparición, el diputado indicó que se está planteando la posibilidad de mantener el apoyo aunque se elimine la figura del Fondo de Inversión y Estímulos al Cine (FIDECINE).

Lo que se está platicando con el ejecutivo es que se mantenga el apoyo, quizá desaparezca – si es que insisten en el tema- como fideicomiso, pero no el apoyo. El fideicomiso del FIDECINE no es tan relevante, son 300 millones de pesos, no harán ninguna diferencia, pero el presidente dice que tienen que ser todos.