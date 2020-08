AMLO convocó al gabinete para asistir a reunión con Conago: Sánchez Cordero

La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero reveló que el presidente Andrés Manuel López Obrador convocó a todos los integrantes del gabinete legal y ampliado a la reunión que sostendrá la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago).

El encuentro se realizará en San Luis Potosí el próximo miércoles 19 de agosto de 2020.

“El señor presidente me ha instruido para invitar a todo el gabinete, legal y ampliado, a la reunión de Conago, obviamente no todos tendrán participación, sólo tendrán participación algunos de ellos, muy pocos de ellos, pero me ha pedido que los invite a todos para acompañarlo y para que ustedes señores gobernadores, señora gobernadora, jefa de Gobierno, sientan que el Gobierno de la República está con ustedes, está teniendo este diálogo permanente con ustedes”, explicó.