Normalidad productiva a finales de 2020; riqueza no es contagiosa como el COVID-19: AMLO

Apodaca, Nuevo León.- El presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que a finales de 2020 se alcanzará una normalidad productiva en el país con la reactivación industrial y la generación de empleos.

En la conferencia matutina aceptó que se registró una caída en el sector secundario y terciario de la economía, pero que ya inició la recuperación.

“Todo esto va a llevar un tiempo, pero yo espero, yo creo que para finales de año vamos a estar ya casi en la normalidad productiva”, indicó.

Recuperación de empleos tardará un tiempo

Reconoció que “va a tardar un tiempo” en recuperar los más de 1 millón de empleos perdidos por la pandemia del COVID-19, sin embargo, el modelo de atención a la crisis económica está funcionando. Te puede interesar AMLO acepta tener diferencias con el gobernador de NL, Jaime Rodríguez: EN VIVO

“Vamos a seguir invirtiendo en actividades productivas, fijense que el modelo nuestro ha funcionado, porque lo que se aplicaba en todo el mundo cuando se presentaba una crisis consistía en endeudar al país para destinar recursos a las corporaciones…

“A las empresas, para rescatar la instituciones financieras en quiebra, como el Fobaproa, pues se entregaban los apoyos arriba, y desde luego pues no bajaban, porque la riqueza no es como el COVID, no es contagiosa, no permea, se quedaba arriba, ahora fue distintos ahora decidimos rescatar de abajo hacia arriba y de manera directa”, explicó. Te puede interesar Encuesta El Heraldo de México: ¿Quiénes son los gobernadores mejor y peor evaluados ante Covid-19?

Por Paris Alejandro Salazar / Enviado y Francisco Nieto

kyog