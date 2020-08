Zacatecas. Con la frase “el pueblo se cansa de tanta pinche transa” resumió el presidente Andrés Manuel López Obrador lo que lleva leído de la denuncia del ex director de Pemex, Emilio Lozoya.

Explicó que no ha leído toda la denuncia porque ayer ya era noche y no quería tener pesadillas, pero consideró necesario que los implicados sean citados a declarar ante la Fiscalía General de la República (FGR).

Sin embargo, dijo que lo que lleva leído es "escandaloso" y "grave", pues supera cualquier serie de televisión.

Confianza en Gertz Manero

“Tiene que llamarse a declarar a todos los mencionados. Yo tengo la confianza de que el Fiscal, Alejandro Gertz Manero, actuará con profesionalismo”, dijo y pidió que se apresuren las investigaciones.

Acompañado del gobernador de Zacatecas, Alejandro Tello y del gabinete de seguridad, el mandatario consideró que este caso y esta denuncia, la cual considera que no es apócrifa, porque los involucrados ya reaccionaron, sea conocida por toda la sociedad.

En ese sentido, reiteró sus tres posturas: que se sepa todo este caso, así como está denuncia que la da por válida porque los implicados ya reaccionaron públicamente.



El presidente también pidió que se devuelva el dinero robado y que si se pretende juzgar a los ex presidentes, que sea a través de una consulta ciudadana, para que entre todos se decida y él no se convierta en “verdugo”.

¿Quién lo filtró?

Con la filtración de la denuncia, el mandatario consideró que no se afecta el debido proceso porque la FGR no lo hizo, por lo que importa saber quién dio a conocer el documento, pues desde que llegó Lozoya a México sean dado a conocer parte de las investigaciones.

Agregó que mucho de lo que ha leído él ya tenía conocimiento y desde la oposición buscó frenar la reforma energética y no se pudo. Recomendó a los implicados que no se preocupen si no recibieron dinero, y les recordó que el verdadero tribunal es el de su conciencia, por lo que negó que su gobierno los esté persiguiendo.

“Nosotros no estamos persiguiendo a nadie, sólo está desterrando la corrupción para que no haya más lozoyas y García lunas. Así de claro.Y todavía se quejan. El pueblo se cansa se tanta piche transa“, remató.

Se tiene que hacer una historieta, agregó, pero hasta que se resuelva el asunto: “esto es apasionante; dónde están los escritores”.

Por Francisco Nieto | Enviado y Paris Salazar

