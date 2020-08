AMLO afirma que su gobierno no tiene acuerdo con ningún cártel del narco

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó desde su conferencia en Ciudad Obregón, Sonora que su gobierno no protege a ningún grupo del crimen organizado.

“No se va a permitir la impunidad, no hay arreglo”, indicó el mandatario sobre cómo se está atacando al Cártel de Sinaloa, relacionado al “Mayo” Zambada y al ahora preso, Joaquín “El Chapo” Guzmán.

"Se aplica la ley por parejo, esto yo creo ya es sabido no va a ser lo mismo de antes de que no había línea divisoria, no había frontera era lo mismo la autoridad y la delincuencia", agregó López Obrador.

Caber recordar que el gobierno de López Obrador logró captura a José Antonio Yépez Ortiz, mejor conocido como “El Marro”, líder del Cártel de Santa Rosa de Lima en Guanajuato en un operativo encabezado por el Ejército Mexicano.

Ayer desde Sinaloa, López Obrador habló del mismo tema y lamentó que en administraciones pasadas sí se protegió a algunos cárteles y recordó que por esa razón se le juzga a Genaro García Luna, secretario de seguridad con Felipe Calderón, en Estados Unidos.

Por Redacción Digital El Heraldo de México

