AMLO advierte que funcionarios que aspiran a cargos deben renunciar

Querétaro.- El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que no permitirá que ningún funcionario o servidor público utilice el presupuesto y los bienes públicos para favorecerse en una elección.

En la conferencia mañanera dijo que todos los funcionarios que aspiren a un cargo de elección popular en el gabinete federal deben renunciar a su debido tiempo y deslindarse del gobierno.

Te puede interesar AMLO dice que sí habrá regulación de la mariguana

“Que todos lo sepan y sobre todos los servidores públicos del Gobierno Federal: el que se meta a usar presupuesto, bienes del gobierno para favorecerse va a ser consignado, por eso deben ya de pensarlo los funcionarios que aspiran a tener cargos porque vienen elecciones de diputados federales, senadores, gobernadores, a su debido tiempo renuncia, vámonos, una cosa es gobierno y otra cosa es partido”, afirmó.

López Obrador señaló que la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales debe estar pendiente del proceso electoral y que él también realizará las denuncias en caso de detectarlas.

Te puede interesar Tengo el récord por presentar más denuncias contra expresidentes: AMLO

“Existe una Fiscalía de Delitos Electorales que también debe de saberse que se creó y que es independiente y que se autónoma, pero independientemente de esa fiscalía yo una vez que comiencen los procesos electorales y me enteré de que hay gobiernos municipales, de que hay gobiernos estatales, de que hay funcionarios o secretarías del Gobierno Federal interviniendo en las elecciones los voy a denunciar, estoy obligado a hacerlo, ¿y qué es lo que voy a exigir? elecciones limpias y libres y que el pueblo decida sin ninguna presión, sin ningún condicionamiento con absoluta libertad”, aseguró.

El jefe del ejecutivo consideró que México no ha tenido una vida democrática, y que tras el proceso del 2018 “estamos obligados a que haya democracia, a desterrar los fraudes electorales“.

Te puede interesar Francisco Domínguez fija postura en caso Lozoya; califica acusaciones como calumnias

“Tenemos que afianzar de una vez y para siempre el sistema democrático, la democracia es el mejor sistema político que existe en el mundo, no hay otro, algunos sostienen que es el menos malo, pero sin duda es lo mejor la democracia, y parte de nuestros problemas como nación se han originado por la falta de democracia, porque cuando no hay democracia el pueblo no participa, el que llega al cargo se siente absoluto y hace lo que le da la gana, no hay sentido estricto contrapesos, nos hace falta la democracia, no hemos tenido democracia en siglos”, expuso.

Escucha la segunda temporada del DiccionAMLO:

Por Francisco Nieto | Enviado y Paris Alejandro Salazar

gzm