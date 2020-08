Alza en homicidios dolosos y feminicidios; robo de autos a la baja: Durazo

Zacatecas, Zac.- El Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo Montaño reconoció un leve incremento en el número de homicidios dolosos en el mes de julio, y lo atribuyó a las acciones operativas que derivaron en la detención del líder de Cartel de Santa Rosa de Lima José Antonio Yépez Ortiz “El Marro” en Guanajuato.

En la conferencia matutina aceptó que después de una tendencia a la baja en el número en este delito se registró un pequeño aumento que se logrará contener en el mes de agosto.

"Hemos logrado, no ha sido fácil, pero muy forzadamente una línea de contención del homicidio doloso llevábamos ya cuatro cifras ligeramente a la baja al hilo, pero el mes de julio el mes anterior se sube un 1.1 por ciento. La explicación: julio fue un mes muy tenso derivado fundamentalmente de todas las acciones de seguridad pública en el estado de Guanajuato que concluyeron con la detención del líder del Cártel de Santa Rosa de Lima, que es la organización criminal principalmente generadora de violencia en el estado. Las cifras del mes de agosto en el estado son afortunadamente alentadoras, no son tiempos para cantar victoria, pero sí podemos adelantar que de continuar esta tendencia nos será posible recuperar esta ya tendencia que teníamos a la baja", señaló.

Alza atípica en feminicidios

En la conferencia matutina dijo que en el mes de julio se registró un “alza atípica” en el número de feminicidios, pero que este delito se mantiene en la línea de contención.

En la conferencia matutina dijo que en el mes de julio se registró un "alza atípica" en el número de feminicidios, pero que este delito se mantiene en la línea de contención.

"En feminicidios aquí estamos en línea de contención, pero vean ustedes la tendencia histórica hay una línea de contención muy clara a partir del primero de diciembre, no obstante de que algunas alzas atípicas como el mes pasado el promedio es de línea de contención y la baja respecto a la tendencia histórica es 2.1 (por ciento) mensual", expuso.

En el período de enero a julio de 2019 se registraron 537 feminicidios, y en ese mismo periodo de 2020 se contabilizarán 566.

Baja considerable en robo de autos

Durazo Montaño informó que en el robo de vehículo automotor de enero a julio de 2020 se registró un descenso de 3.5% respecto al año anterior.

“Hay una sensible baja, muy sensible, la importancia de este dato es que aquí no hay cifra negra”, indicó.

El funcionario federal dijo que se busca debilitar a las organizaciones criminales con el bloqueo de cuentas, "en el 2018, 800 (cuentas); ahora tenemos el 2019 12 mil (cuentas); y en lo que llevamos del año 11 mil 543 (cuentas), esto está íntimamente asociado al combate a las organizaciones criminales, porque el objetivo es debilitar sus finanzas,por su puesto en el ámbito operativo, pero si no se debilitan las finanzas pueden reconstruir fácilmente su capacidad operativa".

En la incidencia delictiva del fuero federal informó de una disminución en delitos financieros, contra la salud, en robo de hidrocarburos, patrimoniales, fiscales, sin embargo un aumento en delitos de la delincuencia organizada.

Mientras que en incidencia delictiva de delitos del fuero común hay un alza en la violencia familiar, la trata de personas, lesiones dolosas, homicidio doloso y feminicidio.

Por Francisco Nieto | Enviado y Paris Alejandro Salazar

