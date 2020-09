A 110 años de su fundación, estas son las 5 cosas que no sabías de la UNAM

Con más de 100 años de su fundación, la Universidad Autónoma de México (UNAM) se ha posicionado como una de las universidades más importantes a nivel mundial y todos sus miembros se sienten orgullosos de formar parte de la Máxima Casa de Estudios, pero hay algunos sucesos curiosos que incluso muy pocos de sus alumnos saben.

Es por eso que aquí te decimos algunos de los datos más curiosos acerca de la UNAM:

Tres premios Nobel

Los tres Premios Nobel que nuestro país ha dado al mundo fueron egresados de la UNAM, el primero fue José Alfonso Eufemio Nicolás de Jesús García Robles recibió el Premio Nobel de la Paz, además participó en la firma del Tratado de Tlatelolco y en las Sesiones Especiales para el Desarme de la Asamblea General de la ONU, cabe mencionar que estudió en la Facultad de Derecho en la Máxima Casa de Estudios. Te puede interesar Las bacterias son la clave para cura del Covid-19, revela estudio

El segundo fue el escritor Octavio Paz en 1990, quien ganó el Premio Nobel de Literatura por sus obras al enterarse de las noticias dijo que estaba muy agradecido, pero que su galardón más importantes es ser del agrado de sus lectores, realizó sus estudios en la Facultad de Derecho y en la Faculta de Filosofía y Letras de la UNAM.

Cinco años después llegó el tercero de la mano de Mario Molina Pasquel y Henríquez, quien obtuvo el Premio Nobel de Química en 1995 por su investigación del deterioro de la capa de ozono debido a la emisión de gases, curso su licenciatura en la Facultad de Química.

Estadio con forma de cráter

El Estadio Olímpico Universitario es patrimonio mundial desde 2007, es uno de los edificios más representativos de Ciudad Universitaria, su diseño es cóncavo y está inspirado en la forma volcánica de la zona del pedregal. Los arquitectos Augusto Pérez Palacio, Jorge Bravo y Raúl Salinas Moro aprovecharon la forma del terreno para crear la ilusión del cráter de un volcán.

Origen de la porra

De acuerdo con la historia, el origen de la porra “Goya” de la UNAM fue hecha por el Luis “Palillo” Rodríguez, quien gracias a su creatividad y dotes de liderazgo negociaba con los cines cercanos a su preparatoria para que los estudiante entrarán gratis, uno de ellos era el Goya, por lo que los estudiantes que se iban de pinta coreaban:

¡GOYA! ¡GOYA! (refiriéndose al cine)

¡CACHUN! ¡CACHUN! (refiriéndose a cachondear en el cine).

Otra teoría asegura que su origen proviene de las porras de escuelas estadounidense que animaban a sus equipos al grito de:

GO, YEAH! GO, YEAH!

CATCH ON CATCH ON!

RUN! RUN!

Mural de Biblioteca Central

Lleva por nombre “representación histórica de la cultura” y en cada una de sus paredes se representa una etapa de la historia de México, la etapa prehispánica, la conquista y el virreinato, asimismo la revolución mexica y la modernidad de la universidad y la innovación que busca de sus alumnos.

Fantasmas en TV UNAM

De acuerdo con lo que cuentan algunos alumnos de la Facultad de Comunicación el fantasma del escritor y activista político, José Revueltas, se aparece en las instalaciones de TV UNAM, donde siempre se escuchan ruidos en las cabinas vacías, en especial durante las madrugadas, pero no ha evidencias, sólo lo que los trabajadores y alumnos cuentan. Te puede interesar Revelan hallazgos científicos sobre calidad del aire durante Covid-19

