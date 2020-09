VIDEO VIRAL: Cura se arrepiente; pide que quienes no vayan a misa sí reciban vacuna contra Covid-19

Gran polémica ha causado un cura de la parroquia de San Jao Batista en Brasil, luego de que afirmara que “desea” que no haya vacuna para quienes no asisten a misa de manera presencial debido a la pandemia de Covid-19.

Las controversiales declaraciones del padre se dieron a conocer gracias a la difusión de un video en redes sociales, se muestra cómo el párroco, el sacerdote Antonio Firmino Lopes Lana, emitió las fuertes declaraciones a su congregación durante la misa que se transmitía en vivo.

Te puede interesar Iglesia resiente crisis económica provocada por COVID-19

Desde el altar se pude ver como el cura poco a poco se molesta por la poca cantidad de asistentes que acudieron a la iglesia, y fue más allá de no desear que se vacunen las personas que no asisten, sino que también mencionó que merecen la muerte a aquellos que no estaban presencialmente escuchando sus sermones.

“Vamos viendo quién realmente ama la eucaristía. Porque hay algunos católicos, graciosos, que tienen salud, tienen todo y dicen: ‘Yo solo voy a la iglesia cuando haya una vacuna’. Espero que no haya vacuna para estas personas, o que mueran antes de que llegue la vacuna, ¿no?’”, afirmó Lopes Lana.

Pároco da Paróquia de São joão Batista, em Visconde do Rio Branco/MG, desejando a morte de fiéis que evitam a missa devido ao COVID.



É uma conduta inadmissível. Esse miserável tem que responder por isso.



Espalhem até chegar nos lugares certos. pic.twitter.com/IPgctxrYD2— O Georges (@GeorgePlural) August 24, 2020

Gran indignación

El mensaje del padre causó gran indignación entre los usuarios, quienes lo han tachado de fanático e insensible por todos aquellos que han perdido a algún ser querido en esta pandemia y le han reprochado que si la filosofía de Jesús era amar al prójimo, él claramente reprobó el catecismo.

De igual forma destacaron la irresponsabilidad del cura al pedir que las personas asistan a la iglesia, en momentos en que la pandemia no ha sido controlada y no existe vacuna. Te puede interesar Iglesia católica en México registra 81 defunciones de religiosos por COVID-19

Sacerdote arrepentido pide disculpas

Tras esta gran polémica y los señalamientos de los que ha sido objeto, el sacerdote publicó un nuevo video en el que ha ofrecido disculpas y se asumió como pecador por lo que dijo en aquel momento. Aseguró que quienes lo conocen personalmente “sabía que no desearía la muerte a nadie” y señaló que él tenía sus “debilidades”.

Pese a su disculpa, los feligreses no los han perdonado y no creen que sea del todo sincera, además de que señalan que como religioso y parte de la iglesia estas acciones son inaceptables en un representante de dios.

Por: Redacción Digital El Heraldo de México

ssb