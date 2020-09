Hombre obligó a su novia tatuarse su nombre para evitar que saliera con otros

Nicola Frost fue sometida a varios abusos por parte de su expareja Aaron James Wharton, quien tiene 31 años de edad y acaba de ser sentenciado a pasar casi dos años en prisión por varias agresiones que hizo en contra de la joven.

De acuerdo con el testimonio de la mujer de 32 años de edad, el sujeto solía hacerla sentir como princesa una vez que las agresiones terminaban y la amenazaba constantemente, por lo cual tuvo dudas sobre si era pertinente denunciarlo.

La gota que colmó el vaso ocurrió en 2018, cuando descubrió que él la engañaba. Para resarcir el error, el hombre le propuso matrimonio, pero lo rechazó.

Ante la negativa, el hombre decidió esperar unos días, tras los cuales la sorprendió en su casa en la madrugada y la golpeó en la cara, le hizo una cortada en el rostro con un cuchillo y empezó a patearla.

El hombre durmió en la casa y tras despertar dijo que no sabía por qué la había golpeado, pero que seguramente se lo merecía. Después de esto, la mujer puso su denuncia, pues le preocupaba su seguridad y la de sus dos hijas.

Esta acción judicial provocará además que al salir de prisión, Wharton sea sometido a una orden de restricción, la cual le evitará estar cerca de su expareja por al menos 10 años.

Durante la relación, los ataques de celos del hombre eran constantes, al punto de que comenzó a limitar las amistades de Nicola y además le prohibió tener una cuenta de Facebook y revisaba su teléfono a diario para saber si había hablado con alguien .

Las agresiones fueron incrementando en escala de que debía pedir permiso para ir a la tienda y además tenía que enviarle una fotografía de su atuendo para que él lo aprobara.

“Si me hubiera peinado y maquillado, él me llamaría escoria”. Nicola.

La pareja no vivía junta; sin embargo, la cercanía de sus domicilios hacía que el sujeto controlara la mayor parte de los aspectos de la vida de la joven.

Aaron hizo que la joven lo viera como una figura de autoridad a la cual cumplía todos sus caprichos, pese a que la golpeaba y la lanzaba de forma cotidiana en contra de la pared.

Los moretones se fueron haciendo evidentes sobre el cuerpo de Nicola, pero ésta los ocultaba para que nadie pudiera darse cuenta de las agresiones.

Durante estos seis años, el hombre obligó a la víctima a tatuarse nueve veces su nombre para “que nadie se atreviera a tocarla” más que él.