Fuerte ruido de explosión alertó a París; avión rompió la barrera del sonido: VIDEO

El sonido de una fuerte explosión puso en alerta a miles de ciudadanos en París, Francia, este miércoles luego de que un avión de combate francés rompiera la barrera del sonido mientras realizaba maniobras en el espacio aéreo de esta ciudad, así lo señaló la Policía de la capital francesa en Twitter.

Un bruit très important à été entendu à Paris et en région parisienne. Il n'y a pas d'explosion, il s'agit d'un avion de chasse qui a franchi le mur du son.

N'encombrez pas les lignes de secours ! — Préfecture de Police (@prefpolice) September 30, 2020

De este modo las autoridades aclararon que no hubo ninguna explosión, pues simplemente se trató de un fuerte ruido, motivo por el que pidieron a los ciudadanos no alarmarse, guardar la calma y no saturar las líneas de emergencias.

Ciudadanos escucharon fuerte explosión

El miedo se apoderó de los ciudadanos que pensaron que se trataba de un ataque terrorista u otra catástrofe similar a la ocurrida hace unos meses en Beirut, Líbano, sin embargo, todo quedó en un susto pues simplemente fue el fuerte sonido generado por la aeronave. Te puede interesar Decretan uso obligatorio de cubrebocas en París para toda actividad en público

Dicho fenómeno quedó claramente evidenciado durante la transmisión de un partido del torneo de tenis de Roland Garros, el cual incluso fue interrumpido brevemente debido a la impresión que causó el fuerte ruido.

En las imágenes se puede ver a los tenistas Stan Wawrinka y Dominik Koepfe sorprendidos y algo desconcertados por el estruendo.

Boom sónico

Afortunadamente no se trató de ningún ataque o explosión catastrófica, lo que los ciudadanos franceses lograron escuchar se denomina “boom sónico”, el cual fue generado por un avión de combate francés enviado para brindar asistencia a un avión comercial que perdió el contacto con el control del tráfico aéreo, informó el Ministerio de Defensa. El sonido fue causado por la acción de un avión militar en el espacio aéreo. FOTO: ESPECIAL

