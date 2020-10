En el IMSS hay evasores

Todas las sirenas y alarmas comenzaron a sonar en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), luego de que hasta sus oficinas en Paseo de la Reforma llegó una misiva en la que se pidió verificar el cumplimiento de las obligaciones obrero-patronales de la proveedora de servicios de limpieza, Grupo Relissa, pues existen indicios de que ha dejado sin afiliar a miles de colaboradores, sin importar la pandemia por SARS-CoV-2.

De acuerdo con el documento enviado por la Unión Nacional Independiente de Trabajadores de Limpieza (Unityel), la empresa de Francisco Javier Rodríguez Mote, únicamente tiene 32 trabajadores anotados, como se observa en su registro con número C2231988-10.

Mientras que solo por el contrato por más de 300 millones de pesos que tiene en el ISSSTE, de Luis Antonio Ramírez Pineda, habría comprometido a una plantilla de 3 mil personas; más otros 960 en la Secretaría de Salud, de Jorge Alcocer; 120 en la Secretaría de Movilidad CDMX, de Andrés Lajous; además de otros 30 más en Licona.

Ante este panorama, se calcula que el Instituto dejaría de percibir unos 84 millones de pesos, si se toman en cuenta los pagos mensuales por las propias cuotas, además de las aportaciones bimestrales que se hacen al Infonavit. Así, se dice que el director general del IMSS, Zoé Robledo, comenzaría con las indagaciones, sobre todo por la desprotección que implica para los empleados.

MÁS VERIFICACIONES

En el Centro Médico Nacional La Raza, que dirige Jesús Lagunas, todo el personal se quedó muy nervioso luego de la visita que hizo el coordinador de Programas Médicos en la Coordinación de Planeación e Infraestructura Médica del IMSS, Miguel Ángel Sosa Velázquez, para verificar el servicio de Banco de Sangre a cargo de Hemoser S.A. de C.V., de Ignacio Higareda, pues a pesar de que la empresa habría presentado serios retrasos y presuntos incumplimientos, todo indica que permanecerá como contratista.

Ante esto, cercanos a Zoé Robledo comentan que se realizan diversas indagaciones; además, habría trascendido la salida de Juan Pablo Villa Barragán de la Coordinación de Planeación, quien sería sustituido por el mando de Luis Fernando Tagliabue para poner orden en el desarrollo de los acuerdos, personaje que se desempeñó como asesor en el Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas en la Secretaría de la Defensa de 2003 a 2004. ¡Ya veremos!

HOSPITALES SIN RECONVERSIÓN

A seis meses del brote sanitario en México, hay hospitales del sector público que no han encontrado la fórmula para atender a los pacientes con padecimientos regulares.

Literal a cuenta a gotas se está llevando a cabo las citas en hospitales del país para pacientes que requieren de atención y tratamiento para cáncer, diabetes, hipertensión, neurología, trasplantes, etc. Te puede interesar IMSS Tamaulipas recibe 81 camas donadas por empresa maquiladora

Me cuentan médicos al frente de la batalla que se debe a dos factores, que hay hospitales que todavía sólo ofrecen atención a pacientes con Covid–19, que no hay espacio ara más y para otros; es que no hay el presupuesto suficiente, ni medicamento para atender al resto de la población con otros padecimientos.

Basta con darse una vuelta a los hospitales públicos y cerciorarse por ejemplo que hay enfermos de hipertensión que han pasado casi 6 meses sin una revisión, los diabéticos encuentran muchas trabas para la entrega de medicinas, en la parte sur de la CDMX no hay insulina y aquellos que requieren atención neurológica no hay forma, debido a que no hay personal que atienda. ¡Uff! vaya problema que estamos acumulando.

POR ENGGE CHAVARRÍA

ENGGE.CHAVARRIA@HERALDODEMEXICO.COM.MX

@ENGGECHAVARRIA

lctl