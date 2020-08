¿Jaque mate al campo?

El uso del herbicida conocido como glifosato que confrontó la semana pasada a los titulares de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), Víctor Manuel Toledo con el responsable de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Agrario (SADER), Víctor Villalobos, es un tema vital para el sector agroalimentario. El presidente del Consejo Nacional Agropecuario (CNA) Bosco de la Vega, señala que desde el gobierno federal se ha convenido construir mediante la coordinación de estudios técnicos valorar la seguridad del glifosato en un periodo de cuatro años, o bien encontrar algún sustituto –que por cierto no se tiene en la actualidad–. Los trabajos serán encabezados por el Conacyt de María Elena Álvarez-Buylla, y se invitará a productores, la industria de plaguicidas y distintas asociaciones civiles que ya trabajan en el tema.

Expertos agrónomos señalan que no contar con glifosato para la producción agropecuaria pondría a nuestro país en riesgo de ser dependientes aún más de las exportaciones de alimentos, además alejaría el compromiso que los sectores productivos del campo firmaron en febrero de 2019 en Huetamo, Michoacán, con el presidente Andrés Manuel López Obrador, sobre el Acuerdo Nacional de Autosuficiencia Alimentaria.

Además, no debemos perder de vista los 13 acuerdos comerciales con 50 países que México sostiene donde el uso de glifosato es común, pero sobre todo, no permitir que como consecuencia de una disputa al interior del gabinete presidencial se dé marcha atrás en los avances del sector agroindustrial, van algunos números; México es en la actualidad la novena potencia a nivel mundial en producir alimentos y la octava en todo el orbe en exportaciones, negar el uso del herbicida que sirve para eliminar plantas no deseadas en los cultivos iría contra la propia competitividad del campo nacional, además de convertirse en freno para un sector de la economía que avanzó en el primer semestre del 2020 a pesar de la peor crisis económica mundial 0.3 por ciento con relación a igual lapso del año anterior. Te puede interesar Programa de fertilizante gratuito cerrará de manera exitosa en Guerrero

En materia de transporte y logística, resalta el caso de Grupo SID, empresa fundada por José Suárez Rotter, que ahora bajo el liderazgo de Sergio Esquivel en división Logística y Eduardo Willis en división Transporte, conformó un equipo de 3 mil 600 especialistas en el sector, con los que es parte de Traxión desde 2015 para catapultar su crecimiento. Hoy día, la firma llega a su 45 aniversario con 550 unidades, con las que recorre cada año más de 70 millones de kilómetros, además de 455 mil metros cuadrados de almacenes totalmente equipados. Así, la tecnología ha sido pieza fundamental para inyectar fuerza a la compañía, pues entre otras herramientas cuentan con sistemas de gestión de avanzada, pruebas de entrega digitales, así como aditamentos especiales enfocados a la seguridad de los traslados.

