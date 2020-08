Política e intereses en BC

No hay lugar en México donde los intereses políticos y económicos no se mezclen. Peor cuando esos intereses se contraponen. Semanas atrás le he comentado, aquí mismo, sobre lo que ocurre en Baja California en torno al almacenamiento, distribución y venta de un producto fundamental: el gas.

En este conflicto hay dos actores centrales. Uno es Mario Escobedo Carignan, secretario de economía de Baja California; el otro es Juan Manuel Gastélum Buenrostro, alias El Patas, exdiputado federal del PAN y expresidente municipal de Tijuana. Ambos son acusados de tener fuertes nexos e intereses con la gasera sonorense Blue Propane, y más allá.

La cosa se complica cuando Escobedo Carignan, acusado de recibir millonarios sobornos de Blue Propane, no pierde la esperanza de convertirse en candidato a gobernador de Baja California. Ha centrado sus esfuerzos en combatir el supuesto monopolio en la venta de gas LP para favorecer a su aliada, Blue Propane. Incluso, ha caído en el ridículo de afirmar que existe un monopolio en la venta de gas LP en Tijuana, donde hay siete empresas que compiten el mercado. Todo para favorecer a Blue Propane.

Juan Manuel Gastélum Buenrostro, alias El Patas, tiene su propia historia. Siendo presidente municipal de Tijuana, autorizó la instalación de gaseritas de Blue Propane aún violando una moratoria establecida por el Congreso del Estado para homologar los reglamentos municipales en materia de seguridad. Se dice que esa autorización, que permitió la apertura de diez gaseritas, fue el pago al medio millón de dólares que habría recibido de Jorge Elías Retes, propietario de Blue Propane, para su campaña política en 2016. Además, se habla de que recibió otro medio millón de dólares, ya siendo presidente municipal de Tijuana, para aprobar el uso de suelo de las estaciones de Blue Propane.

Además, el Patas aparece en la lista de diputados federales del PAN que habrían recibido moches millonarios de Emilio Lozoya Austin, cuando dirigía Pemex, a cambio de su voto para aprobar la Reforma Energética.

Esta semana, los abogados de Blue Propane anunciaron -en conferencia de prensa- denuncias contra el actual presidente Municipal de Tijuana, Arturo González, quien terminó con la anarquía que impuso El Patas. El Ayuntamiento de Tijuana aprobó un nuevo Reglamento de Uso de Suelo que privilegia la seguridad de los tijuanense y armoniza las leyes Estatal y Municipal.

El entramado político-económico de Escobedo Carignan y Gastélum Buenrostro con Blue Propane apesta a corrupción y merece la atención urgente de la Secretaría de Energía y a Comisión Reguladora de Energía. Si no, quedará claro que la política y le dinero, en Baja California, estarán por encima de la seguridad de la gente.

POR ALEJANDRO CACHO

CACHOPERIODISTA@GMAIL.COM

@CACHOPERIODISTA

