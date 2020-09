El JDC es el juicio para la protección de los derechos político-electorales de la ciudadanía. El JDC2506 es la demanda de juicio presentada por México Libre para defender los derechos políticos de más de 263 mil afiliados y de los mexicanos en general.

La demanda de juicio que solicita México Libre es por la indebida motivación y fundamentación de la resolución del cuatro de septiembre en la que el INE le niega el registro como partido político nacional, anulando así el derecho fundamental de asociación política para cientos de miles de mexicanos.

Miles de mexicanos salimos a las calles, tocamos las puertas de otros miles más y nos organizamos para crear una nueva alternativa política. Cumplimos con la enorme tarea de alcanzar y superar una serie exhaustiva de requisitos legales para constituirnos como partido.

Logramos más de 260 mil afiliados a través de una aplicación móvil establecida para el INE, superamos ampliamente las 200 asambleas distritales requeridas y validadas estrictamente por el Instituto, además de documentar el origen y la aplicación de cada peso que se ocupó en la construcción de este esfuerzo ciudadano. Todo enmarcado en los estatutos, principios y programa de México Libre aprobados por los ciudadanos.

El mismo INE a través de su comisión de prerrogativas y partidos políticos reconoció el esfuerzo ciudadano de México Libre y aprobó por unanimidad el dictamen positivo para el registro del partido. Sin embargo, al llevarse al consejo general de forma inesperada e ilegal se negó el registro.



La resolución del consejo no está motivada porque parte de un hecho falso, en el que se dice que hay ocho por ciento de aportaciones provenientes de personas no identificadas. Las personas están plenamente inidentificadas porque las aportaciones se hicieron a través del sistema financiero mexicano utilizando el dispositivo CLIP. Además, México Libre entregó en tiempo y forma en sus reportes recurrentes los siguientes datos de los aportantes: copia de credencial para votar, recibo de aportación en formato establecido por el INE, nombre completo del aportante, domicilio, cantidad aportada, clave de elector, teléfono, correo electrónico, recibo de CLIP con los últimos cuatro dígitos de la tarjeta, carta bajo protesta de decir verdad en donde la persona reconoce haber realizado la aportación y mapa de geolocalización del lugar en el que fue hecha la transferencia.



Si el INE hubiera tenido alguna duda, tenía la facultad de verificar la información con los aportantes, con la empresa CLIP e incluso con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, pero no lo hizo porque no había necesidad de mayor identificación, transparencia y trazabilidad de los recursos.

La resolución del consejo no está fundamentada, porque no hay ley que prohíba las aportaciones vía CLIP. Además, en ningún lugar se establece que si hay más de cinco por ciento de aportaciones no identificadas (que sí estaban identificadas) se negará el registro del partido e incluso el criterio se sometió a votación dentro del consejo y fue rechazado, pero a pesar de eso se aplicó solo a México Libre.



En conjunto, la resolución del INE no se apegó a la democracia y a la legalidad porque aplicó una sanción que no existe, lo hizo por analogía de una norma que tampoco existe, su sanción fue desproporcionada porque limitó los derechos de cientos de miles de ciudadanos a pesar de que la falta estuvo en el propio INE, que tuvo la oportunidad y la obligación, si así lo consideraba necesario, de ser diligente e investigar a los que aportaron, pero no lo hizo.

Negar el registro a México Libre vulnera la legalidad y la democracia y confirma los peores temores sobre el talante autoritario y antidemocrático del actual inquilino de Palacio Nacional, quien no ha perdido oportunidad para acusar sin pruebas y amenazar a las pocas voces que se atreven a oponerse a su avance destructor.

Ante una resolución del INE sin motivo ni fundamento legal, confiamos en que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación corrija el agravio y se le dé el registro de partido político nacional a México Libre por el respeto a los derechos políticos de sus afiliados, y también por el bien de todos los mexicanos que queremos la vigencia del Estado de derecho.

POR FAUSTO BARAJAS

@FAUSTOBARAJAS

