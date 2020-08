La diplomacia del Tik Tok

La Guerra Fría versión 2.0 entre China y Estados Unidos es una realidad. En este espacio ya hemos abordado sus orígenes y las posibles implicaciones. Abordamos, por ejemplo, las discrepancias comerciales, del Mar de Sur de China, Hong Kong, la nueva Ruta de la Seda, Corea del Norte, el respeto a los derechos humanos y, sobre todo, cómo los aspectos de la política interna se alinean a la política exterior de cada una de estas súper potencias en tiempos de COVID-19.

No es sorpresa que el enfrentamiento haya llegado a las redes sociales. Es bien conocido que la mayor cantidad de información de inteligencia se recopila en fuentes abiertas (más de 90%) o sea que las redes sociales son parte de la estrategia de inteligencia y contrainteligencia de muchas agencias en el mundo, incluso las chinas y estadounidenses. La información recabada en ellas es de suma importancia para la toma de decisiones y el desarrollo, así como el diseño de la política exterior en este caso.

Si la popular red social TikTok fuera prohibida en los Estados Unidos no sería una casualidad. De hecho, hace años que los chinos han hecho lo propio y censuran a Facebook, Google, Twitter, WhatsApp, algunos medios de comunicación como periódicos y canales de televisión, páginas electrónicas, alegando su seguridad nacional. Cualquier persona que viva en China y quiera acceso a estas plataformas deberá contratar los servicios de una red denominada VPN (Virtual Private Network), aunque esto no garantiza rapidez o eficiencia: en ocasiones la conexión es muy accidentada y hay que renovarla constantemente por los sistemas anti-VPN que pueden existir en los países que no los ven con buenos ojos. Te puede interesar Microsoft confirma interés en comprar TikTok

Eso fue lo que experimenté cuando viví en China. Aún con los servicios de un VPN, era tan problemático entrar a las plataformas habituales que terminé por abrir cuentas en las opciones o versiones de ese país. A decir verdad, no le pedían nada a las otras, eran de gran utilidad y muy eficientes.

Lo que hace Estados Unidos puede considerarse un acto de reciprocidad, sin embargo, es preocupante que en un país que se dice defensor de la libertad y democracia, tenga que usar prácticas como las chinas en esta materia. Una posible consecuencia de esta nueva diplomacia será un mayor uso de VPN en los Estados Unidos, tal como sucede en China, y una serie de campañas mediáticas de condena a dicha red social.

Afortunadamente, la diplomacia del TikTok pasará tan pronto culminen las elecciones de Estados Unidos, en las que por el momento, Donald Trump lleva desventaja, abriendo las puertas a una posible administración demócrata que tendrá que cambiar los términos de intercambio y negociación con el gigante asiático, si no quiere mantener la estrategia diplomática de suma cero. De esta manera, este episodio de la Guerra Fría 2.0 pasará y se evitará recaer en el cuento de nunca acabar, como sucedió con la extinta Unión Soviética por más de 46 años.

POR ADOLFO LABORDE

*ANALISTA INTERNACIONALISTA

ADOLFOLABORDE71@GMAIL.COM

